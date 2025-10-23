구윤철 "한미, 3500억달러 투자 구조 설계 집중…협상 타결 땐 환율 안정"

블룸버그 TV 인터뷰

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 한미 관세협상과 관련해 3500억달러 규모의 대미 투자 문제에서 통화 스와프보다는 투자 구조 설계에 초점을 맞추고 있다고 22일(현지시간) 밝혔다. 그는 또 최근 원·달러 환율 급등은 협상 지연에 따른 불확실성을 반영한 것으로, 협상 타결시 환율이 안정될 것이라고 전망했다.

구 부총리는 이날 블룸버그 TV 인터뷰에서 "한국은 직접투자, 대출, 보증이 혼합된 형태의 균형 잡힌 투자 패키지를 구성하는 데 협상의 우선순위를 두고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "통화 스와프가 필요한지, 또 어느 정도 규모로 추진될지는 전적으로 협상 구조에 달려 있다"며 "전혀 필요하지 않을 수도 있고, 보다 작은 규모로 이뤄질 수도 있다"고 설명했다. 즉 투자 패키지 구성 방식에 따라 외환시장 안정 장치 마련의 필요성도 달라질 수 있다는 의미다.

구 부총리는 지난주 스콧 베선트 미국 재무부 장관과의 회동을 언급하며 "베선트 장관은 한국 외환시장의 어려움을 충분히 이해하고 있다"며 "대응 방안을 (미국) 내부적으로 논의중"이라고 전했다.

앞서 한미 관세 협상의 미국 측 카운터파트인 하워드 러트닉 미 상무부 장관이 3500억달러 규모의 현금 투자 요구를 고수하자, 한국 정부는 베선트 장관 등 다양한 채널을 통해 직접 투자 확대 시 외환시장 불안 가능성에 대해 미국 측에 설명해 왔다. 미국은 최근 직접 투자 비중을 당초 요구 수준보다 줄여야 한다는 한국 측 입장에 일정 부분 공감대를 형성한 것으로 전해졌다.

최근 원·달러 환율이 1430원에 육박하는 등 급등세를 보이는 것과 관련해 구 부총리는 "최근 원화 약세는 관세 협상이 일단락되지 않은 데 대한 우려를 반영한 것"이라며 "관세 문제가 해결되면 불확실성이 해소될 것"이라고 강조했다.

아울러 그는 무역·환율 문제를 넘어 한국 경제의 혁신 주도 성장을 위해 인공지능(AI), 디지털 전환, 딥테크 분야 육석에 자원을 집중하고 있다고 소개했다.





