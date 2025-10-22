본문 바로가기
우간다 고속도로서 4중 추돌사고…최소 46명 사망

박승욱기자

입력2025.10.22 18:46

동부 아프리카 우간다 서부의 고속도로에서 다중 충돌 사고로 최소 46명이 사망했다.

22일(현지시간) 아프리카 우간다 서부 키리안동고마을 근처 캄팔라-굴루 고속도로에서 4중 추돌 사고가 발생했다. AP연합뉴스

22일(현지시간) 우간다 경찰에 따르면 이날 자정 직후 서부 키리안동고 마을 근처 캄팔라-굴루 고속도로에서 마주 오던 버스 2대가 다른 차를 추월하려다가 충돌했다. 뒤따르던 차량 2대 역시 이를 피하지 못하고 부딪혔다.


이 사고로 최소 46명이 사망한 것으로 알려졌다.

부상자들은 키리안동고와 인근 병원으로 옮겨졌으나 정확한 규모는 확인되지 않았다.


경찰은 주로 과속을 주요 사고 원인으로 보고 수사 중이다.


도로가 좁은 우간다에서는 치명적인 교통사고가 빈번하다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

