본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

한국거래소, 한시적 주식거래 수수료 20∼40% 인하 검토

김진영기자

입력2025.10.22 18:21

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대체거래소 넥스트레이드 급성장 대응 차원
내달 이사회 가결 시 본격 추진

한국거래소가 오는 12월부터 한시적으로 주식거래 수수료를 낮추는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.


22일 금융투자업계에 따르면 거래소는 오는 12월 15일부터 내년 2월 13일까지 주식거래 수수료를 20∼40% 내리는 방안을 계획하고 있다.

이 방안은 다음 달 14일 예정된 거래소 이사회에서 가결되면 추진된다.


현재 거래소 수수료는 단일 요율제로 0.0023%이지만, 이를 차등 요율제로 변경해 내리겠다는 방침이다.


다만 이는 한시적 조치다. 3개월 이내의 수수료 조정 및 면제는 거래소에서 자체적으로 결정할 수 있지만, 그 이상일 경우에는 금융위원회 산하 시장효율화위원회의 심의를 받아야 하기 때문이다.

거래소의 수수료 인하 검토는 대체거래소(ATS) 넥스트레이드의 급성장을 의식한 행보로 풀이된다. 넥스트레이드는 지난 3월 출범 이후 거래량이 급증하면서 '15% 룰'로 불리는 거래량 한도 상한선에 육박할 정도로 성장했다.

한국거래소, 한시적 주식거래 수수료 20∼40% 인하 검토
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

"세금 오르기 전에 …" 일찌감치 움직이는 강남 부모들

새로운 이슈 보기