[2025국감]한강버스 2차전에 명태균까지… '서울시장직' 국감 재격돌

23일 국회 행안위 서울시 국정감사

집값상승 책임 이어 오세훈 정책 검증

한강버스 2차전… 관련 증인 대거 출석

명태균 출석… 市 "진흙탕 선거" 비난

오세훈 서울시장이 23일 국회 행정안전위원회의 국정감사를 치른다. 집값 상승의 책임을 놓고 네 탓 공방을 벌였던 국토교통위원회 국감에 이어 이번에는 '명태균 게이트' 의혹에 대한 총력전이 펼쳐진다. 오 시장의 역점 사업인 '한강버스'에 대한 여권의 추가 공세도 예정됐다.

정치권에 따르면 국회 행안위는 이날 오전 10시부터 서울시청에서 서울시에 대한 국감에 돌입한다. 오 시장의 민선 8기 마지막 국감이다.

오세훈 서울시장이 20일 서울시청에서 열린 서울시에 대한 국회 국토교통위원회 국정감사에서 위원들의 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

여당 의원들은 지난 20일 국토위 국감에 이어 또다시 한강버스를 향해 공세 수위를 높인다. 취항 열흘 만에 고장 등 문제로 시민 탑승 운항을 중단한 데 대한 안전성 우려와 함께 시 재정 부담이 과도한 사업 구조에 대한 지적을 이어갈 것으로 보인다.

더욱이 이날 행안위는 더불어민주당 주도로 오 시장에게 한강버스 관련 질의를 하기 위해 손정일 가덕중공업 대표, 김선직 한강버스 대표 등 4명을 증인으로 요청했다. 민주당 측에서는 이들을 대상으로 한강버스 사업 초기부터의 사업 계획과 선반 건조 과정, 업체 선정 과정 등을 모두 확인할 것으로 예상된다.

정치 브로커 명씨는 오후 증인 자격으로 출석한다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 운영하던 미래한국연구소에서 미공표 여론조사 결과를 제공받고, 오 시장 후원자로 알려진 김한정씨가 비용을 대납했다는 의혹을 받고 있다.

민주당은 오 시장을 둘러싼 '명태균 게이트' 의혹을 재점화하겠다고 예고했다. 민주당 새로운서울준비특별위원회는 전날 국회에서 기자회견을 열고 "오 시장의 불법 여론조사 및 여론조사 비용 대납 의혹을 밝히는 중대한 전환점이 될 것"이라고 말했다. 새서울특위 측은 "명 씨가 실질적으로 운영한 미래한국연구소라는 총 25건의 여론조사 중 13건이 오 시장 관련 조사, 그중 일부는 불법 여론 조작용이라는 의혹이 짙다"며 "이제는 거짓으로 빠져나갈 수 없다. 오 시장이 떳떳하다면 내일 명 씨 앞에서 직접 말하라"고 압박했다.

하지만 오 시장은 "명 씨가 의도적으로 접근해 두 차례 만난 이후 관계를 단절했다"는 기존 입장을 수 차례 강조해왔다. 김병민 서울시 정무부시장 역시 "(오 시장의) 사법적 리스크가 없음에도 불구하고 없는 내용들을 억지로 만들어서 수사를 계속 밀어붙이고 있는 민주당"이라며 "서울시를 대상으로 어떻게 좋은 서울을 만들 건지에 대한 건전한 정책, 경쟁의 장은 온데간데없이 사라졌다"고 비난했다.

그러면서 "정치적 상황으로 오 시장을 끌어들이려고 하는, 진흙탕 선거로 벌써부터 만드는 것은 아니냐에 대한 우려가 커진다"며 "이번 국정감사도 마찬가지로 명 씨를 국감 증인으로 채택한 문제, 앞으로 어떤 방식으로 진행될지에 대해서는 시민 여러분의 평가와 판단이 있을 것"이라고 밝혔다.

이밖에 시민들의 평가가 좋은 서울런이나 기후동행카드, 디딤돌소득 등 '약자와의 동행' 관련 정책에 대한 여야 간 엇갈린 평가도 관전 포인트다. 싱크홀, 남산 곤돌라, TBS 사태, 대관람차, 수상호텔 등의 이슈가 부각될 가능성도 있다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



