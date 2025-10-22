광주∼나주 광역철도 노선 합의…국가철도망 사업 반영 공동노력

전남도, 빠르면 이달 초 관련 내용 발표

광주·전남 특별광역연합 공동사무 제1호 안건이었던 광주∼나주 광역철도 건설사업의 세부 노선안이 확정됐다.

22일 전남도 등에 따르면 광역철도 사업 합의노선은 광주 상무역(기점)∼효천역∼대촌동∼남평역∼나주 혁신도시∼나주역(종점)이다. 총 연장 길이는 28.77㎞인데 이 가운데 광주 구간은 14.31㎞, 나주 구간은 14.46㎞다.

총 사업비는 1조6,543억으로 국비 1조1,580억원, 지방비 4,963억원이다. 지방비 분담 액수는 광주 2,469억원, 전남도 1,247억원, 나주 1,247억원이다. 사업비 변동이 있는 경우 해당 지자체가 부담한다.

광역철도 운영 방법과 운영비용 부담은 실시설계 완료 전 별도 협약을 통해 정하기로 했다.

전남도와 광주시·나주시는 이달 말 또는 내달 초 중 광주∼나주 광역철도 건설을 위한 합의문을 공동발표하기로 했다.

한편 광주~나주 광역철도는 경제성 등 이유로 지난 7월 정부 예비타당성조사에서 탈락한 바 있다. 이에 광주시와 전남도는 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 공동 노력을 기울이기로 했다.





