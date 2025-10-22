글로벌 협력 강화… 주한 네덜란드 대사 일행, 부산항만공사 방문

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 22일 오전, 페이터 반 더 블리트(Peter van der Vliet) 주한 네덜란드 대사 일행이 부산항만공사 본사를 방문해 상호 협력 관계를 논의했다고 전했다.

주한 네덜란드 대사 일행이 부산항만공사 본사를 방문했다. BPA 제공

이번 예방은 한국과 네덜란드 간 오랜 교류와 협력 관계를 바탕으로 마련된 자리로, 양측은 항만·물류 분야에서의 협력 현황을 공유하고 향후 교류 확대 가능성에 대해 의견을 나눴다. 방문단은 부산항만공사 송상근 사장과의 면담 이후 항만 안내선에 승선해 부산항 북항 현장을 둘러보았다.

부산항은 네덜란드 로테르담항과 1985년 최초 자매항 체결 이후 오랜 우호관계를 유지하고 있다. 이후 2022년 국내 기업들을 위한 해외 물류거점으로서 로테르담항만 내 BPA 물류센터를 설립, 운영하는 등 다양한 협력사업을 추진 중에 있다.

부산항은 연간 2400만TEU 이상의 컨테이너를 처리하는 세계적인 환적 허브항만으로, 글로벌 해운 네트워크의 핵심 거점 역할을 하고 있다. 네덜란드 로테르담항은 유럽 최대 항만으로, 에너지 전환·수소·해상풍력 분야를 선도하며 유럽의 물류·에너지 관문 기능을 수행하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



