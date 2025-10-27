본문 바로가기
한국외대, 송도캠퍼스 2단계 준공식 개최

최영찬기자

입력2025.10.27 10:52

글로벌 교육·연구 거점 본격 가동

한국외국어대학교는 지난 22일 인천 송도국제도시 한국외대 송도캠퍼스에서 2단계 준공식을 개최했다.

한국외대 송도캠퍼스 전경. 한국외국어대학교

한국외대 송도캠퍼스 전경. 한국외국어대학교

한국외대는 2027년 개교를 목표로 송도캠퍼스를 추진 중이다.


한국외대 송도캠퍼스는 송도 첨단산업클러스터 구역 내 총 4만3595㎡(약 1만3188평) 부지에 2개 동, 6241㎡(약 1888평) 규모로 조성됐다.

기존 글로벌캠퍼스 입학정원 일부를 활용해 매년 100명의 학생을 선발할 계획이라는 것이 대학 측 설명이다.


이번에 준공되는 복합건물은 지상 5층 규모로 ▲강의실 ▲스마트 강의실 ▲실습실 ▲공동학습공간 ▲행정지원시설 등 첨단 융복합 교육 인프라를 갖추고 있다.


한국외대 관계자는 "송도캠퍼스에는 '글로벌바이오 & 비즈니스융합학부'와 '외국인자유전공학부'를 신설할 계획"이라며 "특화된 교육과정이 운영될 예정"이라고 설명했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
