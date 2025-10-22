APEC 도시는 경주, 지식 무대는 월성… 즐기며 배우는 ‘원자력 바로알기 퀴즈 룰렛 이벤트’

월성원자력본부, 2025 경주 APEC 정상회의 기념 이벤트 시행

한국수력원자력 월성원자력본부(본부장 권원택)는 10월 22일부터 11월 18일까지 '2025경주 APEC 정상회의'를 기념해 국민이 쉽고 재미있게 참여할 수 있는 '원자력 바로알기 퀴즈 룰렛 이벤트'를 연다.

이번 행사는 원자력에 대한 올바른 이해를 돕고 친근한 에너지 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이벤트에는 기간 내 월성본부 홍보관을 방문하는 사람이면 누구나 참여할 수 있으며, 안내데스크에서 퀴즈 미션을 받아 홍보관을 관람하며 정답을 찾는 방식으로 진행된다.

퀴즈 참여자들은 평화상, 화합상, 소통상 등 획득 점수에 해당하는 선물을 받을 수 있으며, 퀴즈는 총 10문항으로 원자력에 관한 기초지식부터 안전, 환경, 방사선 등 다양한 분야로 구성돼 있다.

권원택 본부장은 "경주 APEC 정상회의를 기념해 마련된 이번 '원자력 바로알기 퀴즈 룰렛이벤트'를 통해 APEC 기간 경주를 찾으시는 많은 분이 행사에 참여해 원자력의 가치와 중요성을 자연스럽게 이해하는 기회가 되길 바란다"라고 말했다.

앞으로도 월성원자력본부는 원자력의 중요성을 알리고 국민과의 소통을 지속하기 위해 다양한 참여형 이벤트를 추진할 예정이다.

