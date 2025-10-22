차 타려는 고객 붙잡고 "팁 왜 안줘"…팁 원조 美서도 '절레절레'

팁 문화, 최근 미국 내에서도 뜨거운 감자

한국서도 일부 매장서 최근 팁 요구해 논란

미국 누리꾼들 사이에서 '팁 문화'가 다시 한번 도마 위에 오르며 논쟁이 이어졌다.

20일(현지시간) 데일리메일은 현재 미국 누리꾼 사이서 화제인 한 영상을 소개했다. 해당 영상은 미국의 한 식당 종업원들이 "손님이 팁을 주지 않았다"며 따라가 항의하는 모습을 담고 있다 .영상을 보면, 한 남성이 식사를 마친 뒤 차량에 타려는 가운데, 바텐더와 서버가 급히 남성에게 다가온다. 이들은 남성의 차량을 막아서며 "팁을 제대로 달라"고 요구한다. 당황한 남성은 차에서 내려 "어떻게 하라는 것이냐"고 묻는다. 그러자 영상을 찍던 직원 중 한 명이 "우리 형이 경찰이다. 지금 당장 식당으로 돌아가야 한다"고 말한다.

남성은 황당한 표정을 감추지 못한 채 서 있다가 다시 차에 오른다. '그는 구석에 몰렸고, 경찰이 왔다'는 자막과 함께 영상은 마무리된다.

이 남성이 실제로 팁을 더 주고 나서 식당을 떠났는지는 알려지지 않았다. 다만, 해당 영상을 두고 누리꾼들의 의견은 크게 엇갈리고 있다. 한 누리꾼은 "팁을 안 줬다고 쫓아가는 건 명백히 잘못된 일이며 돈을 더 벌고 싶으면 다른 일을 해야 한다"고 지적했다. "누군가에게 강제로 팁을 요구할 수 없다. 다들 자신이 팁 받을 자격이 있다고 생각하는 게 문제"라는 반응도 있었다. 반면 또 다른 누리꾼은 "팁이 의무는 아니지만, 팁을 안 줄 거면 식당에 가지 말아야 한다"는 의견도 나온다.

자연스러운 관행이던 '팁 문화'는 최근 미국 내에서도 뜨거운 감자다. 지난해 쿠폰버즈가 미국인 1199명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 조사 대상 미국인 4명 중 3명은 "팁 문화가 너무 지나치다"고 생각하는 것으로 나타났다. 3명 가운데 2명은 '종종 죄책감에 사로잡혀 팁을 준다'고 응답했다. 당시 응답자 대부분은 팁에 대한 필요성을 없애기 위해 최저 임금을 인상해야 한다고 답했다.

한편, 국내서도 일부 카페나 식당이 최근 팁 문화를 도입해 논란이 일기도 했다. 앞서 지난 7월 사회관계망서비스(SNS)에는 영등포구 한 음식점에 팁 박스가 놓여있는 사진과 함께 "밥 먹고 계산하려는데 계산대 앞에 팁 박스가 떡하니 있다"는 글이 공유됐다. 사진 속 팁 박스에는 "식사 맛있게 하셨어요? 항상 최고의 서비스와 요리를 드리기 위해 노력하고 있습니다. 감사합니다"라는 문구가 쓰여있다. 글쓴이는 "여기 한국이다. 팁 문화 들여오지 마라. 물 흐리지 마"라며 불쾌감을 드러냈다.

소비자들도 대체로 부정적인 반응을 내놓았다. 이를 본 누리꾼은 "가뜩이나 물가 올라서 부담되는데 팁 문화 정착되면 큰일 난다", "손님에게 부담을 전가할 게 아니라 사장이 직원 월급 올려줘라" 등 의견을 냈다. 국내에서도 일부 매장에서 손님에게 팁을 줄 것을 제안하는 가운데, 이를 두고 여러 차례 논란이 일기도 했다. 특히, 해당 행위가 불법이라고 일부 누리꾼은 주장하기도 했다. 이는 현행 식품위생법상 음식값에는 부가세와 봉사료가 모두 포함되어야 하며, 메뉴판에 이를 명확히 표시하도록 규정돼 있다. 손님에게 별도의 봉사료를 강제로 요구하는 행위는 불법이기 때문이다. 다만, 전문가들은 국내의 경우 팁이 선택사항일 뿐 강제성이 없기에 팁 자체를 법 위반으로 보긴 어렵다는 견해를 내놓기도 했다.





