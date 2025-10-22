"李 대통령, 싱가포르에 비자금 1조원" 전한길 주장…박지원 "헛소리"

전한길, 日·美 등에서 1인 시위 진행

박지원 "찾아서 통일교 자금 값으라"

"찾아서 통일교 자금을 갚거나, 장동혁 대표에게 공천받아 선거자금 써라"

전 한국사 강사이자 유튜버 전한길씨가 이재명 대통령이 싱가포르에 1조원을 숨겨 뒀다고 주장한 가운데, 박지원 더불어민주당 의원이 "헛소리 말라"고 반박했다.

최근 전한길씨는 자신의 유튜브 채널 '전한길뉴스' 생방송을 통해 이 대통령이 1조원 이상의 비자금을 싱가포르에 숨겨 뒀다고 주장하는 한 남성의 말을 전했다. 이 남성은 "이재명이 조 단위의 비자금을 싱가포르에 숨겨뒀다. 대장동과 백현동에서 불법으로 모았으며, 싱가포르는 김현지 제1부속실장의 아들이 유학을 간 곳으로도 알려져 있다"라고 발언했다.

이에 전씨는 "만약 윤석열 전 대통령이 어디에 1조원 가까이 숨겨 뒀다고 보도되면 좌파 언론들, MBC '바이든 날리면'처럼 들고 일어나 윤석열을 물어뜯을 것"이라며 "싱가포르에 직접 가고 난리가 났을 것이다. 이런 것도 특검이 (수사를) 해야 한다"고 전했다.

박지원 의원은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "전한길이 정신이 많이 나갔다"라고 비난했다. 이어 "보수 대통령들이 했던 비자금 놀이. 진보 대통령 김대중, 노무현, 이재명은 비자금이 없다"고 전했다.

또 박근혜, 이명박 전 대통령 등 역대 보수 대통령들의 이름을 나열하면서 "(이들의) 천문학적 비자금은 온 세상이 다 알고 밝혀졌다. 당선 사례금도 YS(김영삼 전 대통령)때 까지였고, DJ(김대중 전 대통령)가 관례를 깨고 받지 않았다"라며 "전한길이 미국, 일본을 다니며 1인 시위를 하더니 병들었어도 큰 병 들었다. 1조 찾으면 가져라. 그 돈으로 통일교에서 받은 돈 갚거나 장동혁 대표에게 공천받아 선거자금으로 활용하라"고 전했다.





