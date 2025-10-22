본문 바로가기
광주 서구의회 사회도시위, 풍암국민체육센터 등 현장방문

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.22 14:03

사업 현황 청취…공원 이용 편의·안전 등 점검

광주 서구의회 사회도시위원회가 지난 21일 제334회 임시회 기간 중 중앙공원 공원조성지와 풍암국민체육센터 등을 방문해 주요 사업 추진 현황을 점검했다.

광주 서구의회 사회도시위원회가 지난 21일 제334회 임시회 기간 중 중앙공원 공원조성지와 풍암국민체육센터 등을 현장 방문했다.광주 서구의회 제공

광주 서구의회 사회도시위원회가 지난 21일 제334회 임시회 기간 중 중앙공원 공원조성지와 풍암국민체육센터 등을 현장 방문했다.광주 서구의회 제공

22일 서구의회에 따르면 현장을 찾은 사회도시위원회 위원들은 민간특례사업으로 추진 중인 중앙공원 조성 현장을 찾아 사업 추진 상황을 청취하고 공원 이용 편의와 안전, 주변 생활환경 개선 방안 등을 점검했다.


위원들은 "공원은 주민 삶의 질과 직결되는 공간인 만큼 인근 주민들의 다양한 의견이 충분히 반영될 수 있도록 세심히 살펴달라"고 집행부와 관계자에게 당부했다.

이어 풍암국민체육센터를 방문한 위원들은 시설 개요와 프로그램 운영 현황을 보고받고, 공간 활용의 효율성과 주민 이용 활성화 방안 등을 논의했다.


위원들은 "한정된 공간이지만 주민들이 보다 다양한 체육활동에 참여할 수 있도록 프로그램 구성과 운영방식에 창의적 접근이 필요하다"며 "풍암국민체육센터 관계자들에게 주민의 연령대와 생활환경 등을 고려한 맞춤형 프로그램 확대와 이용 편의 개선에 적극 나서줄 것을 당부드린다"고 말했다.


안형주 위원장은 "이번 현장 방문은 마을 주민과 행정이 함께 고민하며 실질적인 발전 방안을 모색하기 위한 자리다"며 "앞으로도 현장 중심의 의정활동을 통해 지역 주민의 목소리를 세심히 듣고, 의회가 주민과 행정 사이의 든든한 가교역할을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
