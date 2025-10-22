백영현 포천시장, 기업 애로 청취 위한 현장 소통행정 지속

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 21일 소흘읍에 소재한 ㈜아크피아아크릴을 방문해 기업의 애로사항을 청취하며 소통 중심의 현장 행정을 이어갔다.

백영현 포천시장을 비롯해 경제환경국장, 기업지원과장, 소흘읍장, 박용수 소흘읍 기업인협의회장, 윤홍진 이동교2리장이 참석했으며, 정광영 대표, 안예선 이사, 정윤아 아크뱅크 대표, 소승택 디자인실장이 함께했다.

㈜아크피아아크릴은 2022년 포천으로 이전한 기업으로, 친환경 아크릴 소재를 활용해 사무용 가구, 아크릴 작가 작품, 인테리어 제품 등을 생산한다. 전통적인 아크릴 제품을 넘어 디자인과 예술성을 결합한 현대적 제품을 개발하며 국내 아크릴 산업을 선도하고 있다.

정광영 대표는 "아크릴은 100% 재활용이 가능하고, 플라스틱 소재 중에서도 환경에 가장 무해한 친환경 자재임에도 불구하고 환경오염 물질로 오해받는 점이 안타깝다"며 산업 전반의 인식 개선 필요성을 강조했다.

백영현 포천시장은 "아크릴의 친환경적 가치에 대한 시민 인식 개선이 중요하다"며 "관내 기업들과의 협력체계를 구축해 아크릴 제품의 판로 지원과 산업 활성화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

포천시는 앞으로도 기업 현장을 직접 방문해 기업인들의 목소리를 청취하고, 애로사항을 신속하게 해결하는 소통 중심의 행정을 지속적으로 추진할 계획이다.





포천=이종구 기자



