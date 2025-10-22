전주시, 24~26일 '비빔밥축제' 연다

'비빔, 세계를 잇다' 주제

비빔밥퍼레이드 등 즐길거리 풍성

전북 전주시가 오는 24~26일 3일간 전주월드컵경기장 일원에서 '2025 전주비빔밥축제'를 연다.

전주비빔밥축제 포스터. 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

22일 시에 따르면 이번 축제는 '비빔, 세계를 잇다'를 주제로 21개의 비빔메뉴가 선보여 축제장을 찾는 시민과 관광객에게 전주의 풍성한 맛을 알리게 된다.

음식과 예술 문화 행사 및 체험 등이 함께 비벼지고 어우러지는 복합문화예술 오감만족 축제로 준비된다. 비빔밥축제의 꽃인 '대형비빔퍼포먼스' 행사에서는 하계 올림픽 유치를 기원하는 퍼포먼스가 펼쳐지고 ▲21개 자생단체와 전주음식업소가 참여하는 '레트로비빔밥거리' ▲비빔밥 요리사와 재료들의 '비빔밥퍼레이드' ▲미니올림픽 체험인 '도전미니올림픽'이 행사장을 채운다.

올해 축제에서는 ▲전주비빔밥 재료들을 캐릭터화한 '비빔프렌즈 팝업스토어' ▲한 그릇에 담긴 전주비빔밥의 매력을 오감으로 즐기는 '비빔 문화공간' ▲유네스코 음식창의도시 전주를 알아볼 수 있는 '유네스코 창의도시 홍보존' ▲세계의 비빔요리를 맛볼 수 있는 '세계비빔존' 등 특별관도 운영된다.

이번 축제는 버스킹과 마당극, 보물찾기, 스탬프투어 등 비빔 공연과 야간 공연, 각종 이벤트의 다양한 연계 콘텐츠가 운영될 예정이다.

전주비빔밥축제의 첫날 야간 시간대에는 '전주페스타 2025'의 축하무대인 '함께가을'이 함께 진행된다. 이날 축하무대에서는 올림픽 유치 기원을 담은 홀로그램쇼·멀티미디어쇼와 인기가수 축하공연이 펼쳐지며, 이어 오는 25일과 26일에는 지역예술인·어린이공연과 야간 투게더쇼가 주무대에서 진행된다. 체험존에서는 팝업스토어와 과학놀이터, 전통체험 등 다채로운 부대행사가 펼쳐진다.

이번 축제는 한국 식문화의 정수가 담긴 비빔밥을 주제로 올해 19회를 맞이했다. 전주비빔밥은 사골육수로 지은 밥 위에 콩나물과 산채나물, 육회와 오방색 고명을 올려낸 정성의 음식이다. 이는 단순한 혼합이 아니라, 색과 맛, 조화와 균형을 중시한 철학적 음식으로 불려왔다.

전주비빔밥은 CNN이 '세계 최고의 쌀 요리' 가운데 하나로 선정되기도, 내셔널지오그래픽이 '조선 왕조의 역사와 전주의 문화적 유산이 녹아 있는 요리'로 소개하기도 했다.

노은영 시 문화체육관광국장은 "이번 축제를 전주비빔밥뿐만 아니라 맛의 고장 전주의 특별한 음식을 맛볼 수 있는 다양한 프로그램을 기획하는 등 한국 전통의 맛과 멋, 흥이 한데 어우러진 축제로 만들 계획이다"며 "유네스코 음식창의도시인 전주의 대표 음식축제에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



