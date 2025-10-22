정청래 더불어민주당 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
[포토] 정청래 "조희대, 거취 결단이 명예 지키는 길…판사는 신 아냐"
2025년 10월 22일(수)
