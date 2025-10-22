핵융합 상용화 위해 2035년까지 8대 핵심 기술 확보 추진

과기정통부, '핵융합 핵심기술 개발 로드맵(안)' 공개…의견수렴 나서

과학기술정보통신부가 핵융합 상용화를 위해 2035년까지 8대 핵심기술을 단계별로 확보하는 로드맵을 추진하고 나섰다.

과기정통부는 22일 서울 양재 엘타워에서 '핵융합 핵심기술 개발 전략 포럼'을 열고 '핵융합 핵심기술 개발 로드맵(안)'을 공개했다.

한국핵융합에너지연구원(KFE)에 설치된 초전도핵융합연구장치(KSTAR). 사진은 기사와 직접적 관련이 없음.

이번 포럼은 핵융합에너지 조기 실현을 목표로 마련된 로드맵을 국민에게 공유하고, 추진 방향을 점검받기 위해 열렸다. 현장에는 산·학·연 전문가와 지자체 관계자, 일반 시민 등 100여 명이 참석했다.

김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "핵융합은 인류가 꿈꿔온 궁극의 청정에너지"라며 "정부와 민간이 힘을 모은다면 우리나라가 핵융합 선도국으로 도약할 것"이라고 말했다.

이번 로드맵은 지난해 7월 발표된 '핵융합에너지 실현 가속화 전략'의 후속 조치로, 핵융합 상용화에 필요한 기술을 조기에 확보하기 위한 추진 방향을 담고 있다. 핵심은 ▲노심 플라즈마 ▲디버터 ▲가열 및 전류구동 ▲초전도 자석 ▲블랑켓 ▲핵융합 소재 ▲연료주기 ▲안전·인허가 등 8대 기술이다.

정부는 강점 분야는 고도화하고, 초기 단계 기술은 개발 속도를 높이는 전략을 추진한다. 또한 민·관 협력체계를 강화하고, 기술을 시험·실증할 첨단 연구 인프라를 구축해 2035년까지 핵심기술 확보를 완료한다는 목표를 제시했다.

과기정통부는 이번 포럼에서 제시된 의견을 반영해 로드맵을 보완한 뒤, 부총리 겸 장관이 위원장으로 있는 국가핵융합위원회에서 최종 확정할 예정이다. 과기정통부 관계자는 "이번 전략이 핵융합 상용화를 앞당기고, 미래 청정에너지 경쟁에서 주도권을 확보하는 전환점이 될 것"이라고 기대했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



