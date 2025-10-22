울산시-현대오일터미널, 2340억원 MOU 체결… ‘친환경 허브도시’ 도약 추진

친환경 에너지·물류 기반 확충

국내 첫 상업용 암모니아 저장시설이 울산에 들어선다.

울산시는 22일 오후 3시 시청 본관 7층 시장실에서 김두겸 울산시장과 신동화 현대오일터미널 대표이사 등이 참석한 가운데 암모니아 저장시설과 인프라 증설 투자양해각서(MOU)를 체결한다.

이번 협약에 따라 현대오일터미널은 울산 울주군 온산읍 남신항 2단계 사업 부지에 총 2340억원을 투자해 ▲암모니아 저장탱크 2기(총 8만 KL) ▲5만 디더블유티(DWT)급 2선석 규모의 돌핀부두 ▲약 4㎞ 길이의 사외이송배관 등을 오는 2028년 12월까지 준공할 계획이다.

사업이 완료되면 울산항에는 국내 최초 상업용 암모니아 저장시설이 들어서며, 연간 125만t 규모의 친환경 에너지 화물 처리 능력을 확보하게 된다.

국제표준규격의 유류 혼합(블렌딩) 설비와 돌핀부두 건설을 통해 수출 전진기지로의 도약도 본격화된다.

또, 인력 채용 시 울산 시민을 우선 고용해 지역 일자리 창출과 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

울산시는 이번 사업이 원활히 추진될 수 있도록 기업과 긴밀히 협력하고, 인허가 지원 등 행정적 지원을 아끼지 않을 방침이다.

신동화 현대오일터미널 대표이사는 "이번 투자는 울산항을 글로벌 청정에너지와 물류 중심지로 도약시키는 핵심 동력이 될 것"이라며 "친환경 연료 공급 기반(인프라)을 선도하고, 지역과 상생하는 기업으로서 역할을 다하겠다"라고 말했다.

김두겸 시장은 "현대오일터미널의 연이은 대규모 투자로 울산의 항만 경쟁력과 친환경 에너지 산업 기반이 한층 강화되고 있다"라며 "울산시는 적극적인 지원을 통해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화를 이끌어가겠다"라고 말했다.

현대오일터미널는 지난 2012년 설립된 상업용 탱크터미널 운영 전문기업으로, 울산 울주군에 본사를 두고 있다. 현재 울산 남신항 1단계 사업(2450억원 투자)을 통해 총 저장용량 약 30만 KL 규모의 액체화물 저장시설을 내년 7월 준공 목표로 건설 중이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



