롯데건설, '대한민국 조경대상' 산림청장상 수상

"조경도 브랜드 될 수 있다" 새 시도 호평

롯데건설이 자체 조경 브랜드 '그린바이그루브(GREEN X GROOVE)'로 '2025 대한민국 조경대상'에서 민간부문 산림청장상을 받았다고 22일 밝혔다.

'대한민국 조경대상'은 국토교통부와 환경조경발전재단이 공동 주최하고, 환경부·산림청 등이 후원하는 조경 분야 최고 권위 상이다. 도시에 쾌적한 환경을 조성하고 국민 삶의 질을 높이는 데 기여한 우수 조경 공간에 수여된다.

홍상균 롯데건설 디자인연구소장(가운데)이 21일 '2025 대한민국 조경대상'시상식에서 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 롯데건설 AD 원본보기 아이콘

롯데건설 '그린바이그루브' 정원은 높은 디자인 완성도와 품질은 물론 '조경과 정원도 브랜드가 될 수 있다'는 새로운 가능성을 보여줬다는 평가를 받았다. 브랜드 철학을 정원 형태로 구현하고, 도시기후 대응과 자연친화적 설계, 입주민이 정원을 직접 경험할 수 있도록 한 다양한 콘텐츠 등이 호평받았다.

'그린바이그루브'는 2022년 롯데건설이 선보인 조경 브랜드다. '그린(Green)'은 자연을, '그루브(Groove)'는 리듬과 활력을 의미한다. 이름 그대로 자연 속 휴식과 치유의 공간에 일상 활력을 더하겠다는 뜻을 담았다. 'Inspiring Around(삶에 영감을 주는 공간)'이라는 콘셉트로, 입주민 각자 취향을 반영한 조경을 목표로 한다.

롯데건설은 지난 7월 '천안 롯데캐슬 더 청당'에 '그린바이그루브' 정원을 처음 적용했다. '순수한 자연과 조우(Communication in Fine Nature)'라는 주제로, 계곡 숲 풍경과 햇빛이 쏟아지는 뜰 이미지를 정원 안에 재현했다. 중앙 수경시설은 빛·물·바위 자연 요소를 곡선미와 입체적인 디자인으로 표현해 정원 깊이감을 더했다.

롯데건설 관계자는 "첫 적용 단지인 '그린바이그루브' 정원이 상을 받게 돼 의미가 크다"며 "앞으로도 브랜드 철학을 담은 수준 높은 정원을 조성해 아파트 입주민에게 새로운 라이프스타일을 선사하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>