두나무 증권플러스, '뉴스룸' 탭 신설

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 투자정보 플랫폼 '증권플러스'가 투자자들이 시장 변동에 신속히 대응할 수 있도록 '뉴스룸' 탭을 신설했다고 22일 밝혔다.

증권플러스는 자체 개발한 ML(머신러닝) 알고리즘을 적용, 뉴스룸 탭을 신설했다. 해당 알고리즘은 뉴스의 중요성·시급성·시장 영향성 등을 종합적으로 평가해 시장에 영향을 줄 가능성이 큰 기사를 우선 선별하도록 구성됐다. 회사측은 "단순히 다수 보도되거나 검색량이 많은 기사가 아니라, 투자 의사 결정에 실질적인 도움이 될만한 뉴스를 제공하는 것이 차별점"이라고 설명했다.

뉴스룸은 '속보'와 '주요 뉴스' 두 가지로 구성된다. 특히 속보 섹션은 기사 제목을 단순 나열하는 대신, 시장에 영향을 줄 만한 뉴스를 분석해 헤드라인과 3줄 요약으로 제공한다. 또한 클러스터링 기능으로 유사 뉴스를 묶어 보여주고, '주요 속보' 강조 표시로 투자자가 대응 우선순위를 쉽게 정할 수 있도록 했다.

주요 뉴스 섹션은 전반적인 증시 흐름을 전달한다. 하루 동안 시장에 가장 큰 영향을 준 '24시간 핵심뉴스 TOP5'를 제공하며, 각 뉴스에는 연관 종목명과 시세 변동률이 함께 노출된다.

두나무 관계자는 "시시각각 변하는 시장에서 모든 뉴스를 직접 확인하고 중요도를 가려내기는 쉽지 않다"며 "뉴스룸은 이러한 한계를 해소하고, 증권플러스가 진정한 투자 정보 플랫폼으로 도약하기 위한 핵심 기능이자 기반이 될 것"이라고 말했다. 증권플러스 뉴스룸은 모바일 앱과 웹사이트에서 모두 이용 가능하다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>