이찬진 "금감원 공공기관 지정 반대, 심각한 우려"[2025국감]

이찬진 금융감독원장이 21일 국회에서 열린 2025년도 정무위원회 국정감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이찬진 금융감독원장이 금감원에 대한 공공기관 지정 반대 입장을 명확히 했다.

이 원장은 21일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 이헌승 국민의힘 의원이 금감원의 공공기관 지정에 대한 이 원장의 견해를 묻는 질문에 "개인적인 소신은 공공기관으로 지정하는 것은 굉장히 심각한 우려가 있다"고 말했다.

그는 "공공기관 지정과 관련해서는 개정된 법령에 따라 출범하는 공공기관운영위원회가 다양한 의견을 종합 고려해서 결정할 것 같다"며 "저희 금감원이나 제 개인 입장은, 금감원은 독립성이나 중립성 측면에서 국제적인 원칙 관점에서 그 결정에 신중을 기할 필요가 있다"고 강조했다.

지난달 정부조직 개편안이 철회되면서 금감원에서 금융소비자보호원 분리는 막았으나 금감원의 공공기관 지정 가능성은 열려있다. 금감원 공공기관 지정은 내년 1월 정부 공공기관운영위원회가 결정한다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>