동의대학교, 2025년 석당메달·산학협력 우수교원 시상

금-최영현·문인혁 교수, 은-김이석·이경규·윤혜경·조용진·윤주상·권현주·김경태 교수

동의대학교(총장 한수환)는 21일 본관 2층 회의실에서 산학협력의 성과가 뛰어난 교원에게 수여하는 '2025학년도 산학협력상(석당메달)'과 '산학협력 우수교원 시상식'을 개최했다.

동의대 2025학년도 석당메달과 산학협력 우수교원 시상. 동의대 제공 AD 원본보기 아이콘

금메달에는 △최영현 교수(한의학과) △문인혁 교수(로봇공학과) 2명이 선정돼 산학협력상과 부상으로 순금 10돈의 석당메달을 수상했다.

은메달에는 △김이석 교수(영화학과) △이경규 교수(일본학과) △윤혜경 교수(기초교양학부) △조용진 교수(조선해양공학과) △윤주상 교수(인공지능학과) △권현주 교수(바이오의약학과) △김경태 교수(식품공학과) 7명이 선정돼 산학협력상과 부상으로 순은 7돈의 석당메달을 받았다.

또 △박병철 교수(자동차공학과) △박현 교수(인공지능그랜드ICT연구센터)가 산학협력 우수교원으로 선정돼 총장 표창장과 상금을 받았다.

동의대는 2014년부터 연구수행 성과가 뛰어나고 외부수탁연구비 중 간접연구경비가 일정 금액 이상인 교수를 선정해 매년 시상하고 있으며, 메달의 명칭은 동의학원 설립자 석당 故 김임식 박사의 뜻을 기리기 위해 '석당메달'로 정했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



