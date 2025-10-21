양산시, ‘코리아 그랜드 페스티벌’서 지역상권 활력 불어넣는다

지역화폐 양산사랑카드 월 최대 70만원 캐시백 혜택



10월 29일∼11월 9일, 현행 13%서 5% 추가 할인

경남 양산시는 반등한 내수 시장 회복세를 이어나가기 위해 중앙정부의 기조에 발맞춰 '코리아 그랜드 페스티벌'에 참여하며 지역상권 활성화에 힘쓰고 있다.

이번 페스티벌 참여는 지역 경제에 긍정적인 파급효과를 불러일으킬 것으로 전망된다.

이번 행사에서는 월 혜택 한도 내에 1만원 결제 시, 13% 할인율이 적용돼 1300원의 적립금이 제공되고 여기에 추가로 결제금액의 5%인 500원의 후캐시백이 적립되는 이중 혜택이 주어진다.

이미 10월에 월 혜택 한도인 70만원을 초과한 사용자의 경우, 11월 1일부터 9일까지 혜택 한도 내에서 사용할 수 있다. 캐시백 내역은 양산사랑카드상품권 앱 내의 '지금까지 받은 혜택' 탭에서 실시간으로 확인할 수 있어 시민들의 이용 편의성을 높였다.

또 시는 양산사랑카드 이용활성화를 위해 배달양산 쿠폰이벤트 등 다양한 프로모션도 진행 중이다. 이를 통해 시민들이 더욱 폭넓은 혜택을 누리며 지역경제 활성화에 직접 참여할 수 있도록 독려하고 있다.

시 관계자는 "양산사랑카드는 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인과 시민 모두에게 실질적인 도움이 되는 카드"라며 "코리아 그랜드 페스티벌과 연계한 다양한 혜택제공을 통해 지역경제 회복과 상권 활성화에 최선을 다할 것"이라고 말했다.





