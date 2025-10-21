"이러다 다 죽어" 트럼프 100% 관세폭탄에 이탈리아 파스타 '멘붕'

미 상무부 9월 이탈리아 파스타에 91.74% 관세부과 발표

기존 15%관세 추가시 106.74% 관세 적용

이탈리아 파스타 매년 1조원 미국 수출

미국내 이탈리아 파스타 값 두 배 이상 뛸것

파스타업계 "수출 25%, 5만명 종사자 생계 위험 직면"

이탈리아식품연합회는 미국에 관세폭탄 철회를 요구하고 있다.

미국이 이탈리아산 파스타에 최대 100%가 넘는 고율 관세를 부과할 움직임을 보이면서, 유럽 식품 산업 전반에 긴장감이 커지고 있다.

美 상무부, 이탈리아 13개 파스타브랜드에 91.74% 반덤핑관세

앞서 미 상무부는 지난 9월 4일, 13개 이탈리아 파스타 브랜드에 대해 잠정적으로 91.74%의 반덤핑 관세를 부과한다고 발표했다. 이번 조치가 확정되면 2026년 1월부터 발효되며, 이미 적용 중인 유럽연합(EU)산 제품에 대한 15%의 일반 관세와 합쳐 총 106.74%의 관세율이 부과될 전망이다.

이탈리아는 지난해 미국에 약 7억 유로(약 1조 1611억 원) 규모의 파스타를 수출했다. 관세가 현실화할 경우, 이탈리아의 주요 수출품 가운데 하나인 파스타 산업은 사실상 수출 중단 위기에 놓이게 된다.

이 사안은 처음 한 달간 주목받지 못했지만, 이탈리아 산업계에 후폭풍이 일면서 최근 급속히 관심이 집중되고 있다가 유로뉴스가 지난 16일(현지시간) 보도했다. 마르게리타 마스트로마우로 이탈리아식품연합회(UIF) 회장은 유로뉴스와 인터뷰에서 "이번 조치는 명백한 보호무역 행위"라며 "이 정도의 세율이면 대부분의 업체들이 미국 시장에서 철수할 수밖에 없다"고 지적했다.

이탈리아산 파스타에 대한 미국의 관세 논란은 이번이 처음이 아니다. 1996년 미국 파스타 제조업체들이 "이탈리아산 제품이 현지 시장에서 자국보다 낮은 가격으로 판매되고 있다"며 제기한 '덤핑' 의혹이 시초다. 이후 양국은 수차례 협상을 거쳤지만, 이번처럼 관세율이 90%를 넘은 적은 없었다. 트럼프 대통령은 복귀 이후 "불공정 무역관행을 바로잡겠다"며 철강·자동차·농식품 등 다양한 분야에 고율 관세를 예고하고 있다. 이번 조치 역시 그 연장선상에서, 유럽연합(EU)에 대한 무역 압박이 다시 강화되고 있다는 분석이 나온다.

1990년대 반덤핑 갈등 있었지만 90% 초고율은 처음

이탈리아 정부는 즉각 반발했다. 프란체스코 롤로브리지다 농업부 장관은 "이탈리아 산업을 겨냥한 과도한 보호주의"라고 비판했고, 외무부는 미 상무부의 조사에 '이해당사자(interested party)'로 참여해 공식적으로 반대 입장을 제출했다. EU 집행위원회도 사태를 주시하며 대응을 준비 중이다.

9월 13일(현지시간) 이집트 가자정상회의에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리

이탈리아는 세계 최대의 파스타 수출국이다. 전체 파스타 수출의 약 25%가 미국 시장에서 발생하며, 관련 산업 종사자만 5만 명에 달한다. 이번 관세가 확정될 경우, 중소 식품기업의 수익성이 급격히 악화하고, 이탈리아 농산물 가격에도 연쇄적 영향을 미칠 전망이다. 국제식품무역연구소(IFI)는 "이탈리아산 파스타 가격이 미국 내에서 두 배 가까이 오를 가능성이 높다"며 "이는 소비자 물가에도 영향을 미칠 수 있다"고 분석했다.

일각에서는 트럼프 대통령과 이탈리아 조르자 멜로니 총리가 우호적인 관계를 유지하고 있음에도, 왜 이탈리아가 관세 표적이 됐느냐는 의문도 제기된다. 한 유럽 외교 소식통은 유로뉴스에 "이번 조치는 미 행정부 내 무역대표부(USTR)와 상무부 간의 권한 다툼의 결과일 수 있다"고 전했다. 트럼프 재집권 이후 두 기관은 서로 주도권을 다투고 있으며, 그 과정에서 상징적인 이탈리아산 '파스타'를 겨냥한 조치가 나온 것일 수 있다는 분석이다.





