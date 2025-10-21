훈풍 부는 코스피…李 "정책 효과나면 더 좋은 결과…비생산적 투기수요는 억제"

이재명 대통령 21일 국무회의 주재

이재명 대통령이 21일 사상 최고가를 경신하고 있는 주식시장을 더 활성화하기 위해 "가용할 정책 수단 역량을 집중 투입해 비생산적 투기수요를 철저히 억제해야 한다"고 주문했다.

이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실 국무회의에서 이같이 밝힌 뒤 "그래야만 합리적이고 지속가능한 투자문화가 정착된다"고 강조했다. 또 각 부처를 향해 "국민 경제를 왜곡하는 투기 차단에 총력을 기울여주시기를 바란다"고 당부했다.

이 대통령은 "어제 코스피 지수가 3800선을 넘어섰고 오늘도 사상 최고가를 경신하고 있는 듯하다"며 "특별한 엄청난 성과가 있어서라기보다 당연히 있어야 할 자리로 되돌아가는 중이라 생각한다"고 평가했다.

이어 이 대통령은 "정책 효과가 더해지면, 실질적 성과가 나면 더 나은 결과가 생길 수도 있을 것으로 보여진다"면서 "비생산적 분야에 집중됐던 과거 투자 방식에서 벗어나 국민들의 자산 증식 수단이 차츰 다양화, 건실화되는 과정이라고 생각된다"고 분석했다.

다만 이 대통령은 "아직도 가야 할 길이 멀다"면서 "생산적 금융으로의 전환 추세가 굳건히 뿌리 내리려면 일관되고 실효성 있는 정책을 통해 우리 사회 전체 인식을 바꿔야 한다"고 강조했다.





송승섭 기자



