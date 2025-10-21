김혜경 여사 생가 복원 추진, 누가? 왜?[시사쇼]

지난 7월 추진위 결성, 내년 사단법인화 예정

김 여사 6촌 오빠 김철한 씨도 참여

김 여사 생가 위치 놓고 다른 의견도 있어

이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사의 생가 복원이 추진되고 있다. 이미 지난 7월 추진위원회가 발족했다. 내년 2~3월쯤 사단법인화해 복원 작업을 본격화하겠다는 계획이다. 누가, 왜 김 여사의 생가를 복원하려는 것일까.

김 여사의 고향은 충북 충주시 산척면 송강리 산 207-1번지 대소강마을이다. 이 마을은 전체 한 50여 가구 정도 되는 작은 마을로 안동 김씨 집성촌이다. 김 여사 부친이 이곳에 살았고 김 여사는 서울에서 태어났다는 말도 있다. 그러나 생가 복원을 추진하는 이들은 김 여사가 1966년 이곳에서 태어나 3살 때까지 살다가 서울로 이사하였다고 말한다. 집 옆에 있는 오래된 감나무와 살구나무 그리고 김 여사의 6촌 오빠와 생가 옆에 살았다는 지인의 증언을 근거로 든다.

김혜경 여사 생가 복원 추진위원회(위원장 전영선)가 만들어진 것은 지난 7월 3일이다. 제천에 사는 전 위원장은 종묘배양업 등을 하는 사업가이다. 생가 부근에 있는 성불사의 신도회장도 맡고 있다. 법주사의 말사인 성불사는 조계종 소속 사찰이다. 전 위원장은 통화에서 "김 여사의 6촌 오빠(김 여사 부친 김종진 씨 형의 아들)인 김철한 씨를 비롯해 성불사 신도 등 현재 추진위에 40명 정도 참여하고 있다. 지역 문화 활성화 및 자긍심 고취, 지역 명소화 등을 추진하고자 한다. 땅은 한 문중의 땅이고 건물 지상권은 성불사 소유다. 원래 주지 스님 처소로 만들려고 했는데 주지 스님이 기부하겠다는 뜻을 밝혔다. 민주당 지역위원장도 다녀갔다"고 말했다.

성불사 주지 스님은 " 신도들이 자발적으로 모임을 만들었다. 동네 사람들도 생가의 정확한 위치를 모르더라. 김철한 씨 등이 말해서 정확한 생가 위치를 알게 됐다. 전에 이재명 대통령이 다녀간 곳은 김철한 씨의 할아버지가 살던 곳이지 김 여사의 생가가 아니다"라고 말했다. 최병일 대소강마을 이장은 "김철한 씨가 김 여사가 태어난 집이라고 주장하는 것은 맞다. 하지만 동네 주민 중에는 부정확하다고 말하는 이도 있다. 생가 복원이 잘 될지는 모르겠다"라고 의견을 밝혔다.

생가 복원을 추진하는 측에서는 지역 공동체의 역사 문화 자산이라는 의미를 부여하지만, 다른 쪽에서는 이재명 정부가 출범한 지 얼마 안 됐는데 배우자의 생가 복원을 한다는 것은 말이 안 된다는 비판도 한다. 여러 시각이 지금 병존하기에 생가 복원이 순탄하게 진행될지는 지켜봐야 한다.

이재명 대통령은 몇 차례 이 마을을 방문했다. 처음 방문한 건 2021년 8월 7일이다. 김 여사와 함께 마을을 찾아 김 여사의 생가터로 알려진 곳을 둘러보고 마을 주민들을 만나 대화를 나눴다. 2022년 2월 24일에는 김 여사를 동반하지 않고 마을을 찾았다. 주민들께 큰절을 올리고 반주도 없이 '울고 넘는 박달재' 노래를 2절까지 불렀다. 주민들은 이 대통령에게 계란을 선물했다.

이런 노력 덕택인지 2022년 대선 때 윤석열 52.29% : 이재명 43.68%였던 충주의 표심은 지난 6·3 대선 때는 이재명 46.05% : 김문수 45.19%로 뒤집어졌다. 언론에서도 충북 지역 보수의 아성인 충주의 표심이 바뀌었다는 기사를 내보냈다.

