한수원, 저선량방사선으로 무릎 관절염 치료 효과 입증…국내 첫 임상 연구 성과

서울대·삼성서울병원 등과 공동 연구

임상시험서 통증·기능 개선 효과 입증

한국수력원자력이 저선량방사선을 활용한 무릎 퇴행성관절염 치료 임상시험에서 통증 완화와 기능 개선 효과를 동시에 입증했다. 방사선을 이용한 무릎 관절염 치료 임상연구로는 국내 최초 사례로, 시험군과 대조군을 포함한 114명을 대상으로 한 세계 최대 규모의 전향적 무작위대조시험(RCT)이라는 점에서 주목된다.

21일 한수원에 따르면 2022년부터 서울특별시보라매병원, 서울대학교병원, 삼성서울병원과 관련 공동 연구를 진행해왔다. 기존 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)에 반응하지 않는 무릎 관절염 환자 114명을 대상으로 저선량 방사선 치료를 시행하고, 12개월간 통증 변화와 혈액검사, 영상검사를 통해 병증 경과를 추적했다.

임상은 암 치료용 선형가속기를 활용하되, 암 치료 시 사용하는 방사선량보다 훨씬 낮은 0.05Gy 또는 0.5Gy 수준의 저선량을 3주간 총 6회 조사하는 방식으로 진행됐다. 연구팀은 치료 후 12개월간 부작용 여부를 함께 관찰했다.

그 결과 방사선 치료군은 대조군보다 통증과 관절 기능 개선 효과가 뚜렷하게 나타났으며, 그 효과가 최대 8개월까지 유지됐다. 반면, 방사선 치료에 따른 부작용은 12개월간 관찰되지 않아 치료 효과와 안전성을 모두 확인했다.

퇴행성관절염은 65세 이상 인구의 약 38%가 앓고 있는 대표적 퇴행성 질환으로, 약물치료에 한계가 있고 중증으로 발전하면 인공관절 수술 등 침습적 치료가 필요하다. 독일 등 일부 국가에서는 이미 방사선 치료가 관절염 치료에 적용되고 있으나, 대부분이 후향적 연구였다.

이번 한수원의 연구는 통증뿐 아니라 기능 개선까지 객관적으로 입증한 '전향적 무작위대조시험'이라는 점에서 기존 연구와 차별화된다.

특히 단기간의 비침습적 치료로 장기간 개선효과를 얻을 수 있다는 점에서 기존 약물치료에 반응하지 않는 환자들에게 새로운 치료 대안을 제시한 것으로 평가된다. 한수원은 이번 성과가 향후 양성질환에 대한 방사선 치료 도입을 가속화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

한수원은 그간 저선량방사선의 인체 영향 연구를 지속해 왔으며, 저선량이 고선량과 달리 생체에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 사실을 다수의 SCI급 논문을 통해 발표해왔다. 또한 동물 실험을 통해 류마티스관절염에서도 유의미한 치료 효과를 확인한 바 있다.

이봉수 한수원 방사선보건원장은 "이번 연구는 한수원이 단순한 에너지 공기업을 넘어, 축적된 방사선 기술을 국민 복지 향상에 활용한 사례"라며 "저선량방사선의 생물학적 효과를 의료 분야에 접목해 국민의 삶의 질을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.





