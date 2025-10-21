본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

남원시, 22일부터 '인구주택총조사' 실시

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.21 14:30

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 18일까지…1만2,544개 가구 대상

전북 남원시가 오는 22일부터 내달 18일까지 '2025년 인구주택총조사'를 실시한다.

남원시가 오는 22일부터 내달 18일까지 '2025년 인구주택총조사'를 실시한다. 남원시 제공

남원시가 오는 22일부터 내달 18일까지 '2025년 인구주택총조사'를 실시한다. 남원시 제공

AD
원본보기 아이콘

21일 시에 따르면 이번 조사는 관내 전체 가구 중 표본 20% 해당하는 1만2,544개 가구 내·외국인과 이들이 사는 거처가 조사 대상이며 저출산, 고령화, 다문화 가구 및 외국인 등 정책 수요와 사회변화를 측정하기 위한 문항들로 총 55개의 항목을 조사할 예정이다.


사전 조사 안내문을 받은 가구는 오는 22일부터 31일까지 인터넷, 모바일, QR코드, 전화를 통한 비대면 방식의 스마트 조사로 먼저 응답할 수 있으며, 인터넷 조사 등을 완료하지 못한 가구는 내달 1~18일 조사원이 직접 방문해 면접조사를 실시할 예정으로, 이 기간에도 인터넷 등 스마트 방식으로 응답하는 것은 계속할 수 있다.

시 관계자는 "조사 시 응답한 모든 내용과 개인정보는 통계법에 따라 철저히 보호되니 안심하고 답변해 주시길 바란다"며 "인터넷·전화조사에 적극적인 참여와 조사원 방문 시 적극 협조와 정확한 답변을 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원 짜리 치킨값 대해부[치킨공화국의 몰락]① 하루에 100마리씩 튀겨도 남는 게 없네…2만5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

새로운 이슈 보기