사건사고

수확 직전 300개가 사라졌다…함안서 대봉감 900만원 어치 도난

윤슬기기자

입력2025.10.21 13:22

전문 절도범 소행 추정
경찰, 용의자 추적 중

경남 함안에서 수확을 앞둔 대봉감이 대량으로 도난당하는 사건이 발생했다.


대봉감. 아시아경제DB

대봉감. 아시아경제DB

원본보기 아이콘

21일 함안경찰서에 따르면 지난 16일 함안군 군북면에서 감 농장을 운영하는 60대 A씨는 다음 달 수확 예정이던 나무에 매달린 대봉감이 사라졌다고 경찰에 신고했다.

도난당한 대봉감은 10㎏ 상자 기준 300개 분량으로, 약 900만원에 달한다.


A씨는 추석 연휴가 끝나고 지난 15일 약 1000평(약 3305㎡) 규모의 농장에 있는 감나무 120그루에서 아직 덜 익은 대봉감이 모두 사라진 것을 확인했다.


감을 딸 때 감나무 훼손이 거의 없었던 점으로 볼 때 전문 농작물 절도범이 차량을 동원해 대봉감을 절도한 것으로 추정된다.

1년간 재배한 대봉감 수확을 앞두고 대봉감을 도난당한 A씨는 망연자실한 상태인 것으로 전해졌다.


경찰은 농장 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 절도 용의자를 추적하고 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
