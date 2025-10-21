본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

반려동물 11마리 입양 후 학대 20대 남성, 2심서 실형 '법정구속'

이경호기자

입력2025.10.21 12:58

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
선고 공판이 열린 의정부지방법원. 동물권행동 카라

선고 공판이 열린 의정부지방법원. 동물권행동 카라

AD
원본보기 아이콘

반려동물 11마리를 입양한 뒤 죽음에 이르게 한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 남성이 항소심에서 실형을 선고 받고 법정 구속됐다.


21일 동물권행동 카라에 따르면 지난 17일 의정부지방법원 형사3부(황성광 판사)는 동물보호법 위반 혐의로 기소된 A씨에게 1심의 집행유예 판결을 파기하고, 징역 1년 6개월 실형을 선고했다. A씨는 스트레스를 해소한다는 명목으로 고양이, 강아지 11마리를 임시보호하거나 입양 받은 다음 단기간에 모두 죽음에 이르게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

재판부는 "반려동물 입양제도를 악용해 계획적, 반복적으로 범행을 저지르고, 법행 수법과 사체 처리 방법 또한 매우 잔혹하며 생명에 대한 존중 의식을 찾아보기 어려운 점, 수사를 받던 중에도 또다른 고양이를 추가로 인계 받는 등 진정으로 잘못을 뉘우치는 모습을 보이지 않은 점, 다수의 분양자들에게 상당한 정신적 고통이 발생한 점이 피고인에게 불리한 점으로 참작했다"며 양형 이유를 설명했다.


A씨를 고발한 동물권행동 카라 윤성모 활동가는 "2심 선고에 앞서 피고인의 엄벌을 촉구하는 수기 탄원서가 332건이나 접수되어 이례적 시민 참여 운동이 있었다"며 "본 판결이 선례로 남아 동물 입양 범죄에 경종을 울리길 바란다"고 환영의 뜻을 밝혔다. 이어 "개인 간 반려동물 입양 시 이력을 추적할 수 있도록 하는 제도가 정부 차원에서 도입되어야 한다"고 당부했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"성심당 가려고 여행계획 다 세웠는데 문 닫는다고?"…전 매장 하루 휴업 이유는 "성심당 가려고 여행계획 다 세웠는데 문 닫는다고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

11월 3일 성심당 갔다간 허탕…전 매장 휴업 공지 알고보니

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

또 한국어 낙서 '나라 망신'…스페인 유명 성당에 적힌 '쀍'

"외교부, 문전박대 없었다고? 대사관 초소서도 쫓겨났다" 당사자 분통

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

새로운 이슈 보기