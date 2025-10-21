[포토] '이 기업 찍었어'

21일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 '2025 상생협력 채용박람회'에 참석한 구직자들이 채용공고문을 확인하고 있다. 이번 채용박람회는 삼성·SK·현대차·LG 등 주요 그룹들이 협력사 500여개사가 참가했다.







