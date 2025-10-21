"요즘 한국인들 왜 이러는지"…'나라 망신' 한국어 낙서 또 포착

日 아라시마야 대나무길, 美 그랜드케니언서도 확인

서경덕 "K브랜드 좋아진 상황, 성숙한 시민의식 지켜야"

스페인 바르셀로나 사그라다 파밀리아 성당과 일본 아라시마야 대나무길의 한국어 낙서. 서경덕 페이스북 AD 원본보기 아이콘

최대 관광지 중 하나이자 건축가 안토니 가우디의 걸작으로 손꼽히는 바르셀로나 사그라다 파밀리아 성당에서 한국어 낙서가 확인됐다. 해당 낙서는 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산되면서 '나라 망신'이라는 여론이 형성되고 있다.

21일 서경덕 성신여대 교수는 SNS를 통해 낙서 사진을 공유하면서 "몇몇 누리꾼들이 직접 사진을 찍어서 보내줬다. 성당 기둥에 한글로 크게 '쀍'이라고 써져 있다"고 전했다.

'쀍'은 일반적으로 기분이 좋지 않거나 불편함을 들어낼 때 사용하는 인터넷 용어이다. 해당 낙서 주변에도 여러 국가 언어의 낙서가 있기는 하지만, 서 교수는 한 눈에 보이는 크기와 위치에 한국어 낙서가 있다며 비판했다.

서 교수는 "요즘 한국인들이 왜 이러는지 모르겠다. 세계적 관광지에 한글 낙서를 해서는 절대로 안 된다"라며 "최근 K콘텐츠로 한국의 브랜드가 굉장히 좋아진 상황에서 이러한 행위는 국가 이미지만 해칠 뿐이다"라고 성숙한 시민의식을 지켜야 한다고 강조했다.

한편 최근 세계 여러 관광지에서 한국어 낙서가 다수 확인되고 있다. 일본 교토의 유명 명소인 아라시야마 대나무 숲길에는 한국인으로 보이는 커플 이름과 하트가 그려져 있었으며, 미국 애리조나주의 관광 명소인 그랜드 캐니언 바위 표면에도 한국어 낙서가 확인된 바 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



