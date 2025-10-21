10월 수출, 다시 마이너스 위기…美·中 부진에 자동차·가전 직격탄(종합)

수출 301억달러·수입 330억달러…각각 7.8%, 2.3% 감소

반도체 수출 20% 늘었지만 자동차는 25% 급감

반도체는 웃었지만, 자동차가 주저앉았다. 10월 수출이 석 달 만에 다시 마이너스로 돌아설 위기다. 주력 품목인 반도체가 20% 넘게 늘었음에도 승용차·가전·무선통신기기 등 비(非)IT 품목이 일제히 급감하며 전체 수출이 7%대 감소했다. 대미(對美) 수출이 25%나 줄고, 중국과 베트남으로의 수출도 부진하면서 무역수지도 적자를 기록했다.

관세청이 21일 발표한 '2025년 10월 1~20일 수출입 현황(잠정)'에 따르면, 이 기간 수출은 301억달러로 전년 동기(327억달러)보다 7.8% 감소했다. 수입은 330억달러로 2.3% 줄었고, 무역수지는 28억달러 적자를 기록했다. 조업일수가 지난해 같은 기간보다 2일 줄었음에도 일평균 수출액은 9.7% 증가해 수출 기반은 일정 부분 유지된 것으로 평가된다.

품목별로 보면 반도체(20.2%), 석유제품(10.9%), 선박(11.7%) 등은 증가세를 이어갔지만, 승용차(-25.0%), 무선통신기기(-17.7%), 자동차부품(-31.4%), 가전제품(-26.5%) 등 완성차·전자 분야는 급감했다.

특히 반도체 수출이 85억달러로 전체 수출의 28.3%를 차지하며 전년 대비 비중이 6.6%포인트 확대됐지만, 자동차·휴대폰 등 내구재 부문 부진을 상쇄하기에는 역부족이었다.

국가별로는 대만(58.1%), 홍콩(4.9%), 싱가포르(5.3%)로의 수출이 늘었으나, 중국(-9.2%), 미국(-24.7%), 베트남(-10.0%)은 감소했다.

특히 미국으로의 수출 급감은 자동차·배터리 등 제조업 중심 품목의 수요 위축이 원인으로 꼽힌다. 미국의 전기차 보조금 축소와 고금리 장기화로 소비재 구매력이 떨어졌고, 완성차 수입업체들의 재고 조정이 이어지며 타격을 받았다.

중국으로의 수출도 반도체 장비·기계류 등의 주문이 줄며 감소세를 보였다. 중국 내 제조업 경기 둔화와 IT 공급망 재편이 맞물린 결과다. 반면 대만은 메모리 반도체 및 AI 서버용 부품 수입이 늘면서 한국산 반도체 수요가 급증했다.

상위 3개 수출국(중국·미국·대만)의 비중은 전체의 45.7%로, 반도체 중심의 대만 수출 확대가 전체 구조 변화를 이끌었다.

같은 기간 수입액은 330억달러로, 전년보다 2.3% 감소했다. 품목별로는 원유(12.6%), 반도체(0.8%), 승용차(41.7%)가 늘었지만, 가스(-35.0%), 기계류(-2.3%), 석탄(-18.5%) 등 에너지 및 설비 부문이 줄었다. 에너지(원유·가스·석탄) 전체 수입액은 3.8% 감소해, 국제 유가 안정세와 천연가스 가격 하락이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

국가별로는 미국(2.3%), 호주(30.7%), 대만(16.2%), 베트남(9.1%) 수입이 늘었으나, 중국(-11.6%), 유럽연합(-2.3%)은 감소했다. 특히 대중(對中) 수입은 66억달러로, 지난해 같은 기간보다 11.6% 줄어 비중이 20%에 그쳤다.

한국무역협회 관계자는 수출 감소세의 배경과 관련해 "미국·유럽 소비 둔화가 자동차·가전 등 내구재 수출에 직접적인 영향을 미쳤고, 중국의 제조업 회복세가 더디면서 동아시아 내 수요 선순환이 약화됐다"고 진단했다.

다만 조업일수 차이를 고려하면 일평균 수출액은 9.7% 증가해, 단기 지표상으로는 수출 회복세가 유지되고 있다는 해석도 있다. 관세청 관계자는 "조업일수가 지난해보다 2일 적었음에도 일평균 수출액은 오히려 늘었다"며 "반도체·석유제품 중심의 수출이 전체를 견인했다"고 설명했다.

무역업계는 11월 이후 연말 성수기 효과와 인공지능(AI) 서버 수요 확대로 반도체 중심의 수출 회복이 본격화될 것으로 기대하고 있다. 다만 자동차·가전 등 비IT 품목의 수요 회복이 더디고, 글로벌 금리 인하 시점이 미뤄질 경우 회복세가 제한될 가능성도 제기된다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



