본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

10월 1~20일 수출 7.8%↓…對美 수출 급감(상보)

세종=강나훔기자

입력2025.10.21 09:24

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수출 301억달러로 전년比 7.8% 감소
수입은 330억달러로 2.3% 줄어

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

10월 1~20일 수출이 301억달러로 전년 동기 대비 7.8% 감소했다. 수입은 330억달러로 2.3% 줄었고, 이에 따라 무역수지는 28억달러 적자를 기록했다.


21일 관세청이 발표한 '10월 1~10일 수출입 현황 잠정치'에 따르면 10월 1~20일 기준 수출액은 301억달러로 전년 같은 기간보다 25억7000만달러(7.8%) 감소했다. 수입액은 330억달러로 7억7000만달러(2.3%) 줄었다.

품목별로 보면 반도체(20.2%), 석유제품(10.9%), 선박(11.7%) 수출이 늘어난 반면, 승용차(-25.0%), 무선통신기기(-17.7%)는 감소했다. 반도체 수출 비중은 전체의 28.3%로 지난해 같은 기간(21.7%)보다 6.6%포인트 확대됐다.


수출국별로는 대만(58.1%), 홍콩(4.9%), 싱가포르(5.3%)로의 수출은 늘었지만, 중국(-9.2%), 미국(-24.7%), 베트남(-10.0%)은 감소했다. 주요 3대 수출국(중국·미국·대만)이 차지하는 비중은 전체의 45.7%였다.


수입은 원유(12.6%), 반도체(0.8%), 승용차(41.7%) 등이 증가했으나, 가스(-35.0%), 기계류(-2.3%)는 감소했다. 에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 3.8% 줄었다.

주요 수입국별로는 미국(2.3%), 호주(30.7%), 대만(16.2%), 베트남(9.1%)이 증가했고, 중국(-11.6%), 유럽연합(-2.3%)은 감소했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아무리 일해도 최저임금도 못 벌어요"…배달앱에 무너진 치킨집 [치킨공화국의 몰락]② "아무리 일해도 최저임금도 못 벌어요"…배달앱에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

최민희, 딸 결혼식 입길에 "양자역학 공부하느라 신경 못 써"

"전기밥솥이 이렇게 위험하다니"…전문가 경고 나왔다

"제발 돈 주지마" 후원기능 삭제한 1700만 유튜버, 얼마나 벌었나 봤더니

말레이 중학교서 여학생 피살…흉기에 새겨진 이름 '조승희' 무슨 뜻?

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

'이재명 특보' 이유로 해임된 공영홈쇼핑 前 감사…法 "해임은 부당"

새로운 이슈 보기