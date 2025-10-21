'독서광' 70세 실명환자, 망막에 2㎜ 칩 이식했더니 "글자가 보여요"

유럽 5개국 38명 참여, 임상시험 성공

"읽고 얼굴 본다"…황반병성 치료 새 패러다임

유럽에서 안구 후면에 칩을 이식하는 혁신적 임상시험을 통해 실명 환자들이 시력을 일부 되찾는 데 성공했다.

칩 이식 후 특수 안경으로 글자를 읽는 임상 참여자의 모습. 무어필즈 안과병원 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

20일(현지시간) 영국 텔레그래프에 따르면 영국·프랑스·독일·이탈리아·네덜란드 등 5개국의 실명 환자 38명이 미국 캘리포니아 바이오테크 기업 사이언스 코퍼레이션이 개발한 '프리마(Prima)' 임플란트 임상시험에 참여했다.

이들은 '지리적 위축증(GA)'이라 불리는 건성 황반변성(AMD) 환자들로, 머리카락 굵기 정도의 두께를 가진 지름 2㎜ 크기의 초소형 광전 마이크로칩을 망막 아래에 이식받았다. 이후 환자들은 비디오카메라가 장착된 특수 안경을 착용했다. 이 카메라는 적외선 신호로 변환된 영상을 눈 속의 칩으로 전송하고 신호는 다시 작은 휴대용 프로세서로 보내져 시각 정보를 복원하는 원리다.

이 신호는 휴대용 프로세서를 거쳐 선명하게 조정된 후 임플란트와 시신경을 통해 뇌로 전달된다. 환자들은 수개월간 새로운 형태의 시각 정보를 해석하는 훈련을 받았으며 그 결과 이식자 32명 중 27명이 중심 시력을 활용해 다시 글을 읽을 수 있게 됐다.

임상시험 영국 측을 이끈 마힛 무킷 런던 무어필즈 안과병원 전문의는 "이들은 시력 상실로 읽기·쓰기·얼굴 인식이 불가능했던 노인들이었다"며 "어둠 속에서 벗어나 다시 시각을 되찾았다"고 전했다. 그는 "인공 시력 역사상 새로운 시대를 여는 전례 없는 성과"라고 평가했다.

의학계 "말기 AMD 치료의 패러다임이 바뀔 것"

연구는 '뉴잉글랜드 의학 저널'에 게재됐다. 주저자인 프랑크 홀츠 독일 본대학교수는 "지리적 위축증으로 실명한 환자에게 중심 시력을 회복시킬 수 있음을 처음 확인했다"며 "말기 AMD 치료의 패러다임이 바뀔 것"이라고 말했다.

70세 참가자 실라 어빈은 "열렬한 독서광이었는데 그 삶을 되찾고 싶었다"며 "전혀 볼 수 없었던 글자 형태가 어느 날 다시 보이기 시작했을 때 정말 짜릿했다"고 말했다. 다만 그는 "머리를 고정하고 특수 안경을 써야 해 실외에서는 사용하지 않는다"고 덧붙였다.

현재 프리마 임플란트는 정식 상용화 전 단계로 임상시험 외에는 이용이 불가하며 비용도 확정되지 않았다. 무킷 전문의는 "몇 년 안에 영국 국민보건서비스(NHS)를 통해 제공되길 바란다"고 했다. 다만 선천적 시각 장애인은 시신경 기능이 없어 효과를 기대하기 어렵다고 BBC는 전했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>