기보-우리은행, K-TOP 활용해 기술평가 기반 협업체계 구축

이성민기자

입력2025.10.21 08:22

우리은행 10억 출연금으로 200억 보증 지원
보증비율 100%·보증료 인하 등 우대 혜택

기술보증기금은 우리은행과 '생산적 금융 활성화를 위한 기술평가 오픈플랫폼(K-TOP) 추천 금융지원 업무협약'을 체결했다고 21일 밝혔다.


이번 협약은 기보의 K-TOP을 우리은행의 추천시스템과 연계해 기술성과 성장잠재력이 높은 혁신기업을 조기에 발굴하고 중소기업의 기술금융 접근성을 강화하고자 마련됐다.

부산 기술보증기금 본점. 기술보증기금

협약에 따라 기보는 우리은행의 특별출연금 10억원을 재원으로 200억원 규모의 특별출연 협약보증을 우대 지원한다. 기보는 ▲보증비율 상향(85%→100%, 3년간) ▲보증료 감면(0.2%포인트↓, 3년간) 등의 우대혜택을 제공한다.

지원대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 우리은행이 추천하고 K-TOP에서 추천 가능등급(기술사업평가등급 B 이상)을 획득한 중소기업이다.


양 기관은 이번 협약을 통해 K-TOP 기반의 유기적인 협업체계를 구축하고 유망 중소기업에 대한 맞춤형 금융지원을 강화해 생산적 금융 생태계 확산에 나설 계획이다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
