본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정당

중앙지법장 "尹 구속취소, 즉시항고로 다퉜으면 좋았을 것"

황서율기자

입력2025.10.20 21:34

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오민석 서울중앙지방법원장이 윤석열 전 대통령의 구속취소 결정에 대해 "(검찰이) 법에 있는 대로 즉시항고를 통해 다퉜으면 좋았을 것이라는 생각은 저도 하고 있다"고 말했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

20일 여의도 국회에서 열린 수도권 각급 법원 국정감사에 출석한 오 법원장은 박은정 조국혁신당 의원이 '윤 전대통령의 구속취소 결정 당시 구속기간을 날이 아닌 시간으로 계산한 방식은 법 위반이다'는 지적에 답하면서 이같이 전했다.

앞서 지난 3월 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 날이 아닌 시간으로 계산했을 때 윤 전 대통령은 구속기간이 만료된 후 기소됐다며 윤 전 대통령의 구속취소 청구를 받아들였다. 검찰은 이에 즉시항고를 포기했다.


서영교 민주당 의원이 '구속기간 산정 시 날로 계산하던 것을 시간으로 계산한 적 있냐'는 질문에는 "없다"고 답했다.


김용민 민주당 의원이 '윤 전 대통령의 구속취소 이후 날이 아닌 시간으로 계산해 구속취소를 결정한 적이 있냐'고 묻자 오 법원장은 "(윤 전 대통령의 구속취소 이후) 총 33건의 구속취소 사건이 접수돼 31건이 처리됐다"며 "구속기간을 날로 계산했는지 시간으로 계산했는지 확인하려면 결정문에 그에 대한 판단이 나와 있어야 하는데 31건의 사건 중 그런 판단이 기재된 사건이 없다"고 말했다.

또 "(구속취소) 인용의 경우엔 대개 '구속 사유가 소멸됐다'고 간단히 기재하고 기각되는 경우에는 '구속 사유가 없거나 소멸된 경우에 해당하지 않는다' 정도로만 기재한다"며 "결정문상으로 확인할 수 없다"고 전했다.


한편 오 법원장은 지귀연 부장판사의 유흥업소 접대 의혹과 관련해 특별히 조치할 사항이 없다고 밝혔다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"… 과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국 "종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"… 과태료 폭... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"…과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

중앙지법장 "尹 구속취소, 즉시항고로 다퉜으면 좋았을 것"

새로운 이슈 보기