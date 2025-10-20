황금빛 가을, 추억을 물들이다… 울진의 秋 향연

가을 관광 코스·편리한 교통 프로그램… 힐링 여행





황금빛 가을이 내려앉은 울진.

경북 울진군이 깊어가는 계절의 정취 속에 관광객들을 위해 특별한 여행코스와 교통 프로그램을 마련하며, '추억을 담는 가을 여행'으로 초대한다.

특히 걷기 좋은 계절, 울진의 가을은 발길 닿는 곳 마다 힐링이다.

▲아무에게나 허락되지 않는 신비의 숲 금강소나무 숲길 ▲농수로(봇도랑)를 걸어보는 왕피천 봇도랑길 ▲월송정 주변에 새롭게 조성된 평해 명품 맨발걷기길 이 세 곳이 가을 걷기 코스로 최근 많은 주목을 받고 있다.

월송정 명품 맨발걷기길. AD 원본보기 아이콘

또 응봉산 산행을 즐긴 후에는 덕구온천을, 백암산과 신선계곡을 체험한 후에는 백암온천에서 피로를 푼다면 완벽한 가을 힐링 코스가 완성된다.

독서의 계절에 어울리는 공간, 금강송 에코리움 내에 새롭게 만들어진 '지관서가'는 책과 함께 잠시 머물며 쉼을 느낄 수 있는 울진의 새로운 명소인데 금강소나무 숲길을 걷고 내려오는 길에 들러 본다면 최적의 코스가 완성된다.

어린이를 동반한 관광객이라면 이번 가을, 왕피천 공원을 찾아가 보자.

왕피천 케이블카와 아쿠아리움, 그리고 곤충체험관과 안전체험관이 어린이들에게 다양한 경험을 제공하고 공원 내 푸른 잔디와 솔숲이 넓게 펼쳐져 있어 어린이를 동반한 가족들이 진정한 가을을 만끽할 수 있는 최적의 장소로 손꼽힌다.

울진군은 이러한 관광코스를 편리하게 이동할 수 있도록 관광 교통 지원 프로그램을 운영 중인데 단연 최고의 인기는 지난 3월부터 시작된 관광택시다. 본격적인 가을을 맞이한 이후 하루 27대의 관광택시가 매진을 기록할 정도로 큰 인기를 얻고 있는데 가족, 친구 등 소규모 관광객은 관광택시를 이용하여 이곳저곳을 빠르게 둘러볼 수 있다.

또 25명 이상 단체관광객이라면 일행이 함께 추억을 나눌 수 있도록 '가을여행 버스지원사업'을 제공하고 있어 울진으로 향하는 발걸음을 더욱 가볍게 하고 있다.

관광택시는 차 한 대에 4시간 기준 3만 2000원에 이용할 수 있고, 가을 여행 버스는 6시간 기준 어른 1인당 5000원, 어린이·청소년 1인당 2000원으로 울진의 매력적인 관광지를 즐길 수 있다.

울진군은 울진을 방문하고자 하는 관광객의 편의를 위해 관광택시와 가을 여행 버스 접수처를 365일 휴무 없이 운영하고 있다.

가을 여행은 방문만으로 끝나지 않고 여행 중 사용한 금액의 10%를 울진 지역 특산품으로 돌려주는 이벤트도 진행하고 있어 끝나지 않는 감동을 선사한다.

참여를 원하는 경우 군청 홈페이지 또는 문의 전화로 사전 신청하면 관광 지도와 함께 안내문을 받을 수 있다.

손병복 군수는 "울진의 아름다운 자연에서 많은 분이 힐링과 추억을 만들어가시길 바란다"며 "이번 가을, 다양한 관광코스와 편리한 이동 그리고 특별한 이벤트까지 준비했으니 진정한 여행의 감동을 느껴보시길 바란다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>