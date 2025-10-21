MBK 향했던 국회 질타…이제는 메리츠로

홈플러스 대출 1.3兆 회수 관련 질의 전망

홈플러스 기업회생 사태를 두고 대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스를 강하게 질타했던 국회의 화살이 메리츠금융그룹을 겨냥한다. 메리츠금융의 홈플러스 관련 대출과 함께 최근 금융위 증권선물위원회가 검찰에 고발한 메리츠화재 전 사장의 미공개정보 시세차익 의혹 등을 비판할 것으로 보인다.

21일 업계에 따르면 이날 국회 정무위원회의 금융감독원 국정감사에는 김용범 메리츠금융그룹 부회장이 증인으로 출석할 예정이다. 금융지주 수장으로선 유일하게 국정감사 자리에 등장한다.

메리츠금융그룹의 홈플러스 관련 대출이 주요 사안으로 다뤄질 것으로 보인다. 메리츠금융그룹은 지난해 5월 홈플러스 점포 63곳을 담보로 1조3000억원 규모 대출을 실시했다. 금리는 연 8%, 3년 만기였다. 홈플러스의 금융권 대출 1조4461억원 중 대부분을 차지한다. 지난 5월까지 1년치 이자와 각종 수수료, 원금 1000억원가량을 포함해 총 2561억원을 회수했다.

국정감사에서는 메리츠금융그룹이 회수한 금액을 두고 비판이 이어질 것으로 보인다. 표면금리는 연 8%였지만, 실제로는 인출수수료와 취급수수료 등이 얹히면서 연 환산 금융비용은 11~13%에 달했기 때문이다. 여기에 최대 14%에 달하는 원금 조기상환 수수료까지 더해지면서 단기간 고금리 수익을 거둔 것으로 전해졌다.

실제로 메리츠금융그룹은 회생채권 신고서의 미상환원금에 '내부수익률(IRR) 기준 가상 이자' 861억 원까지 더해서 신고한 것으로 알려졌다. 업계에 따르면 이 861억원은 홈플러스 회생신청일인 2025년 3월 4일 기준으로 '기한이익상실(EOD)'이 발생했다고 가정하고, 내부 목표수익률(11.5~13%)을 역산해 산정한 것으로 추정된다. 한 금융투자업계 관계자는 "사실상 법이 허용하는 최대치까지 이자를 끌어올린 구조로 보인다"고 비판했다.

메리츠금융그룹은 홈플러스 정상화 또는 경영권 매각 여부와 무관하게 큰 문제 없이 자금을 회수할 수 있을 전망이다. 삼일회계법인이 지난 6월 조사보고서에 산정한 홈플러스의 청산가치가 3조6816억원에 이르고, 메리츠금융이 설정한 부동산 담보도 유효하기 때문이다. 홈플러스가 파산 절차에 돌입해도 메리츠는 원금을 건질 수 있을 것으로 예상된다.

투자은행(IB) 업계 관계자는 "정치권에서는 MBK의 홈플러스 자금 지원 방안도 성에 차지 않는 마당에, 주 채권단인 메리츠금융그룹이 경영권 매각 등 정상화에 협조하기보다는 MBK를 겨냥해 여론전을 벌이고 있는 점이 괘씸하다고 본 것 같다"며 "메리츠화재 전 사장의 미공개정보 시세차익 의혹까지 엮어 집중 비판에 나설 수도 있을 것"이라고 내다봤다.

앞서 메리츠금융그룹은 MBK파트너스가 지난달 말 대국민 사과문을 발표하자 며칠 뒤 'MBK&홈플러스 회생 관련 주요 쟁점 설명자료'를 발표했다. 이를 통해 "MBK의 홈플러스 대상 자금 지원안은 실체가 없다"며 "이익은 사유화하고 손실은 사회화하는 사모펀드의 폐해"라고 강도 높게 지적한 바 있다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



