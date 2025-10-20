[포토] 경찰청 방문한 치아 삐어우 캄보디아 경찰청 차장

치아 삐어우 캄보디아 경찰청 차장이 20일 서울 서대문구 경찰청에서 유재성 경찰청장 직무대행을 만나 한국인 대상 스캠(온라인 사기) 범죄 대응과 협력 방안 등을 논의하기 위해 면담장으로 이동하고 있다.







