치아 삐어우 캄보디아 경찰청 차장이 20일 서울 서대문구 경찰청에서 유재성 경찰청장 직무대행을 만나 한국인 대상 스캠(온라인 사기) 범죄 대응과 협력 방안 등을 논의하기 위해 면담장으로 이동하고 있다.
[포토] 경찰청 방문한 치아 삐어우 캄보디아 경찰청 차장
2025년 10월 20일(월)
