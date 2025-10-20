본문 바로가기
'尹 지지' 정치행보 김흥국 "이 길은 내 길 아니었다"…연예계 복귀 선언

서지영기자

입력2025.10.20 14:28

"노래·예능으로 국민 곁에 서고파"
"다시 한 번 '국민 호랑나비' 될 것"

윤석열 전 대통령 체포 저지 집회 등 보수 성향 집회 등에 참석하며 공개적으로 정치 발언을 해왔던 가수 김흥국이 연예계 복귀 의사를 밝혔다. 그는 "이제는 노래와 예능으로 국민 곁에 서겠다"며 초심으로 돌아가겠다는 뜻을 밝혔다.


가수 김흥국.

가수 김흥국.

김흥국은 20일 소속사 대박기획을 통해 "정치 이야기는 이제 내려놓고 무대에서 웃고 노래하겠다"며 "정치는 내 길이 아니었다. 사람들에게 웃음을 주고 함께 노래할 때 가장 행복하다. 그게 진짜 김흥국이다"라고 전했다.

김흥국은 이번 결단에 대해 "나는 다시 무대에서 노래하고 싶다. 정치가 아닌 예능과 음악으로 국민들에게 진심으로 다가가겠다"며 가수로서의 초심으로 돌아가겠다는 의지를 밝혔다.


김흥국은 현재 신곡을 준비 중이다. 그의 대표곡 '호랑나비'의 흥겨운 에너지와 현대적인 감각을 접목한 새 음악 프로젝트를 올 연말 안에 발표할 예정이다.


그는 "무대에서 노래하고, 카메라 앞에서 웃는 게 내 인생이다. 이제는 온라인에서도 국민들과 함께 웃고 싶다"며 개인 유튜브 채널 운영 계획도 함께 밝혔다. 해당 채널을 통해 일상과 무대 비하인드, 예능감 넘치는 콘텐츠를 선보이며 대중과의 진정성 있는 소통을 이어갈 예정이다.

김흥국은 "다시 국민에게 웃음과 희망을 드릴 수 있다면 그것이 내 인생 2막의 시작"이라며 "다시 한번 전 국민의 호랑나비가 되고 싶다"고 바람을 전했다.


김흥국은 그동안 보수적 정치 성향을 공개하고 관련 활동을 이어왔다. 윤 전 대통령을 공개 지지하며 보수 성향 집회에 참석해 정치적 발언을 내놓기도 했다. 지난 대선에서 윤 전 대통령의 유세를 도왔고, 헌법재판소의 윤 전 대통령 파면 결정이 나왔을 때는 "있을 수 없는 일"이라고 말하기도 했다. 또 그는 국민의힘 나경원 대선 경선 후보 캠프에 합류하며 정치적 활동을 펼치기도 했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr


