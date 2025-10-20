캄보디아 범죄 배후 프린스, 국내은행에 912억원 예치 [2025국감]

캄보디아 프놈펜 프린스그룹 본사 건물에 위치한 프린스은행. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국내 금융사들이 인신매매, 감금 등 범죄 혐의로 미국·영국의 제재를 받은 캄보디아 프린스 그룹과 금융 거래를 한 것으로 확인됐다.

국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 20일 금융감독원으로부터 제출받은 '국내 금융권 캄보디아 법인·지점·영업점 운영 현황'에 따르면 KB국민은행·전북은행·우리은행·신한은행·IM뱅크 등 국내 금융사의 캄보디아 현지법인 5곳이 프린스그룹과 총 52건 거래를 진행했다. 거래 금액은 총 1970억4500만원에 달했다.

가장 많은 거래를 한 곳은 전북은행이다. 전북은행이 총 47건의 정기예금(40건 만기 해지)을 예치했으며, 거래액은 총 1216억9600만원이었다.

현재도 900억원이 넘는 프린스그룹 자금이 국내 금융회사 현지법인 4곳에 남아있는 것으로 나타났다. 국민은행 566억5900만원, 전북은행 268억5000만원, 우리은행 70억2100만원, 신한은행 6억4500만원으로 프린스그룹의 911억7500만원이 국내 은행에 예치되어 있다.

강 의원은 "금융위원회는 캄보디아 범죄조직의 검은돈 동결 가능 여부 등에 대해 캄보디아 정부와 협의해 처리 방안을 마련해야 한다"며 "금융정보분석원(FIU)의 범죄 관련자에 대한 금융거래 제재 대상자 지정을 확실하게 해야 한다"고 지적했다.





