구미상공회의소…제조기업 매출·수익성 전망 및 애로사항 조사

내수 침체·수출 둔화로 매출 목표 '빨간불'

원자재·인건비 상승에 수익성 악화 가속

"지방에 실질적 인센티브 시급"

경북(구미)상공회의소(회장 윤재호)는 9월 1~12일까지 지역 내 102개 제조업체를 대상으로 실시한 '구미 제조기업 매출·수익성 전망 및 애로사항 조사' 결과를 발표했다.

구미 제조업체들은 올해 당초 계획했던 연간 매출 목표 대비 실적 전망에 대해 62.7%가 목표치에 미달할 것이라고 예상했으며, 37.3%는 목표치를 달성 및 초과달성할 것이라고 응답했다.

이들 기업의 매출 증대를 가로막는 애로 요인으로 ▲내수시장 침체'가 44.1% ▲수출시장 경기 둔화(25.5%) ▲시장 경쟁상황 심화( 19.6%)▲공급망 등 생산 차질(7.8%) 순으로 나타났다.

또한 올해 당초 계획했던 연간 영업이익 목표 대비 실적에 대해 66.7%의 기업이 목표에 미달할 것으로 예상해 수익성 면에서 조금 더 실적이 어두웠고, 목표 수준을 달성 및 초과 달성할 것이라고 응답한 기업은 33.3%에 그쳤다.

이런 상황에서 영업수지 실적 전망은 흑자로 전환하였거나 유지하고 있다는 기업이 37.2%, 손익분기 수준을 유지하는 기업 38.2%, 적자로 전환했거나 지속하고 있다는 기업은 24.5%로 집계됐다.

기업 경영상 비용 측면에서 수익성을 악화시킨 애로 요인으로는 ▲원자재가 상승(36.3%) ▲인건비 상승(24.5%) ▲관세 증가(15.7%)▲에너지비용 증가(8.8%) ▲이자 등 금융비용 증가(7.8%) 등 순으로 분석됐다.

생산 및 조직 관리 차원에서 겪고 있는 가장 큰 애로 요인으로는 ▲가 인력 수급(41.2%) ▲기업 자금 사정(27.5%) ▲기업규제 대응(9.8%)▲부품 조달 등 공급망 관리(9.8%) ▲노사관계(8.8%) 순으로 나타났다.

한편, 9월부터 100일간 열리고 있는 정기국회에서 기업 부담 측면에서 가장 우려하는 입법 분야로는 ▲법인세 등 기업 비용 증가(23.0%)▲노사관계 부담 증대(19.6%) ▲상법·공정거래법 등 기업 제도 규제 강화(16.7%) ▲입지·환경 등 규제 강화(12.3%) ▲정년 연장 등 고용 부담 가중(11.3%) ▲납품 대금 연동제 등 시장규제 확대(4.9%) 등을 꼽았다.

반면, 기업들이 기업 성장과 경영실적 개선을 위해 꼭 필요한 입법 분야로는 ▲고용, 노동시장 유연화가 필요하다(27.9%) ▲지역경제 활성화 지원(26.0%) ▲부품수급 등 공급망 안정화 지원(11.8%) ▲투자 및 R&D 인센티브 확대(9.3%) 순으로 나타났다.

구미상공회의소 심규정 팀장은 "내수 침체와 원자재·인건비 상승, 대외 불확실성 확대 등 복합적인 어려움 속에서 갈수록 경영 여건이 악화하고 있다" 며 "이를 극복하기 위해서는 비수도권 법인세·상속세·소득세 차등 적용과 더불어, 원전이 밀집한 경북에 산업용 전력 요금을 인하해 주는 등 지방에 실질적 인센티브가 시급하다"고 강조했다.

한편 지난 9월 30일 경북상공회의소협의회에서는 지역경제 위기 극복을 위한 결의문을 발표했으며 비수도권상공회의소협의회에서는 11월 24일 국회에서 '국가균형발전을 위한 비수도권 차등적용 세제 개편안 토론회'를 개최할 예정이다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



