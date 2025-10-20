[2025국감]이창용 "3500억달러 대미투자, 충격 없이 조달 가능 연 150억~200억달러"

이창용 한국은행 총재가 3500억달러 대미 투자와 관련해 "한은은 외환시장에 충격을 주지 않고 1년 사이 외화를 조달할 수 있는 규모가 150억달러에서 200억달러 사이라고 정부에 말씀드렸다"고 밝혔다.

이 총재는 20일 국회 기획재정위원회의 한은 국정감사에서 한미 관세 협상 관련 의원들의 질의에 이같이 말했다.

한은과 미국 재무부 간 통화스와프 가능성에 대해선 "협상이 진행 중이라 언급이 적절하지 않다"고 답을 아끼면서도 "미국 재무부의 외화안정화기금(ESF)을 (100억달러 규모로) 활용하는 방식이 (3500억달러 대미투자 이슈를 해결하기에) 충분하지 않다는 것은 모두 아는 사실"이라고 덧붙였다.





