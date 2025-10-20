본문 바로가기
[2025국감]이창용 "3500억달러 대미투자, 충격 없이 조달 가능 연 150억~200억달러"

김유리기자

입력2025.10.20 11:38

이창용 한국은행 총재가 3500억달러 대미 투자와 관련해 "한은은 외환시장에 충격을 주지 않고 1년 사이 외화를 조달할 수 있는 규모가 150억달러에서 200억달러 사이라고 정부에 말씀드렸다"고 밝혔다.


이창용 한국은행 총재가 20일 서울 중구 한은에서 열린 국회 기획재정위원회의 한은에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

이창용 한국은행 총재가 20일 서울 중구 한은에서 열린 국회 기획재정위원회의 한은에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

이 총재는 20일 국회 기획재정위원회의 한은 국정감사에서 한미 관세 협상 관련 의원들의 질의에 이같이 말했다.

한은과 미국 재무부 간 통화스와프 가능성에 대해선 "협상이 진행 중이라 언급이 적절하지 않다"고 답을 아끼면서도 "미국 재무부의 외화안정화기금(ESF)을 (100억달러 규모로) 활용하는 방식이 (3500억달러 대미투자 이슈를 해결하기에) 충분하지 않다는 것은 모두 아는 사실"이라고 덧붙였다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
