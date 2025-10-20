본문 바로가기
'출범 4년' 토스뱅크, 고객 1375만명 돌파

부애리기자

입력2025.10.20 09:58

'출범 4년' 토스뱅크, 고객 1375만명 돌파
출범 4년을 맞은 토스뱅크가 고객 1375만명을 돌파했다고 20일 밝혔다.


토스뱅크에 따르면 자체 월간활성이용자(MAU)는 1000만명을 기록했으며, 4년간 중·저신용자 35만명에게 약 9조5000억원의 대출을 공급했다. 또 인터넷은행 최초로 국내 거주 외국인 대상의 비대면 뱅킹 서비스 도입, 시각장애인을 위한 점자 체크카드 출시 등 포용금융을 실천하고 있다.

이 외에도 은행권 최초로 '안심 보상제'를 도입해 피싱 피해는 최대 5000만원, 중고거래 사기는 최대 50만원까지 보상하고 있다. 현재까지 안심 보상제로 8466명의 고객이 피해금을 보상받았다.


토스뱅크는 인공지능(AI)을 통해 연체 위험이 높은 개인사업자를 조기에 파악하고 맞춤형 채무조정 프로그램도 안내하고 있다. '사장님 새로 대출'과 '사장님 새날 대출' 등을 통해 3438명의 개인사업자가 연체 위기를 벗어났다.


토스뱅크 관계자는 "앞으로도 기술을 통해 금융의 경계를 허물고, 더 많은 사람이 자신에게 맞는 금융의 기회를 경험할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
