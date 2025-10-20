본문 바로가기
광주서 5대 연쇄 추돌 사고…4명 경상

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.20 10:06

20일 오전 광주 북구 일곡동 도시철도 2호선 공사 현장 인근 도로에서 화물차가 멈춰 있던 차량을 들이받으면서 5대가 잇따라 추돌했다. 이 사고로 운전자 4명이 경상을 입고 병원으로 이송됐다.

경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 6시 9분께 A(62)씨가 몰던 25t 화물차가 편도 1차선 도로에서 신호 대기 중이던 1t 화물차를 들이받았다. 충격으로 1t 화물차가 앞서 정차한 택시를 추돌했고, 택시는 다시 승용차를 들이받는 등 연쇄 사고가 발생했다.


피해 차량에 타고 있던 운전자 4명이 가벼운 상처를 입었으며, 최초 사고를 낸 A씨는 다치지 않았다.

경찰은 A씨가 음주 상태이거나 무면허 운전은 아닌 것으로 확인했으며, 전방 주시 태만이 원인일 가능성에 무게를 두고 정확한 경위를 조사하고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
