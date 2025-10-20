IMF "한국 1인당 GDP, 대만에 추월 당해…올해 37위"

대만, 38위→35위…한국은 3단계 추락

내년 한국 더 하락해…대만 31위로 격차 확대

한국의 1인당 국내총생산(GDP) 순위가 지난해 세계 34위에서 올해 37위로 세 계단 하락할 것이라고 국제통화기금(IMF)이 내다봤다. 반대로 대만은 38위에서 35위로 순위가 상승해 한국을 22년 만에 추월할 전망이다.

20일 한국은행 등에 따르면 IMF는 지난 15일 발표한 '세계경제전망' 보고서에서 올해 한국의 1인당 GDP를 3만5962달러로 예상했다. 이는 지난해(3만6239달러)보다 0.8% 감소한 규모다.

이에 따라 IMF 통계에 포함된 197개국 중 한국의 1인당 GDP 순위는 지난해 34위에서 올해 37위로 내려앉을 것으로 전망됐다.

GDP 순위는 내년 38위로 더 주저앉고, 2028년 40위, 2029년 41위로 계속 하락할 것으로 봤다. 다만 IMF는 한국이 3년 뒤인 2028년에는 4만802달러를 기록하며, 올 4월 전망 때보다 '1인당 GDP 4만 달러 시대'를 1년 앞당겨 열 것이라고 예상했다.

반면 대만의 상황은 우리와 정반대다. IMF는 대만의 1인당 GDP가 지난해 3만4060달러에서 올해 3만7827달러로, 11.1% 증가할 것으로 봤다. 세계 순위도 38위에서 35위로 세 계단 뛰어오르며 한국을 제칠 것으로 예상했다.

내년에는 순위 격차가 더 벌어질 것으로 보인다. IMF는 내년 대만이 1인당 4만1586달러를 돌파하며 한국보다 2년 먼저 4만 달러 시대를 열 것으로 예상했다. 이에 따라 세계 순위는 대만이 31위까지 오르는 반면, 한국은 38위로 주저앉아 격차를 키울 전망이다. 대만은 고속 성장세를 이어가 2030년에는 5만252달러를 기록, 5만 달러 선도 돌파할 것으로 봤다. 같은 해 한국의 1인당 GDP 전망치는 4만4262달러에 그칠 것으로 전망됐다.

일본의 경우 1인당 GDP가 올해 3만4713달러로, 지난해 대비 약 7% 증가할 것으로 예상됐다. 그러나 세계 순위는 계속 40위에 머무를 것으로 전망됐다. IMF는 일본이 2029년 4만1020달러로 4만 달러를 돌파할 것으로 예측했지만, 한국보다 1년 늦고 순위는 오히려 42위로 하락할 것으로 봤다.

한편 올해 1인당 GDP 세계 1위는 리히텐슈타인(23만1071달러)이 차지할 것으로 보인다. 이어 룩셈부르크(14만6818달러), 아일랜드(12만9132달러), 스위스(11만1047달러), 아이슬란드(9만8150달러), 싱가포르(9만4481달러), 노르웨이(9만1884달러), 미국(8만9599달러), 덴마크(7만6481달러), 마카오(7만4921달러) 등이 10위권에 이름을 올렸다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



