[2025국감]이창용 "주택시장 서울 중심 재과열 조짐…가계대출 불확실성 증대"

美 관세 불확실성, 원·달러 환율 1400원 초반 변동성↑

"수도권 주택시장이 다소 진정됐다가 9월 이후 서울을 중심으로 다시 과열 조짐을 나타내고 있다. 향후 가계대출 흐름과 관련한 불확실성도 증대됐다."

이창용 한국은행 총재는 20일 서울 중구 한은에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사에서 최근 주택시장 상황과 가계대출 흐름에 대해 이같이 진단했다.

이 총재는 "국내 금융시스템은 대체로 안정적인 모습을 유지하고 있으나, 연체율은 지방 건설 경기 부진, 취약차주의 채무상환 부담 누증 등으로 높은 수준을 지속하고 있다"며 "외환시장에서는 최근 미국 관세정책 관련 불확실성이 높아지면서 원·달러 환율이 1400원대 초반 수준으로 빠르게 상승하는 등 변동성이 확대됐다"고 말했다.

우리나라 경제는 경제 심리 회복, 추가경정예산(추경) 집행 등에 소비가 부진에서 벗어나고, 반도체 경기 호조 등으로 수출도 양호한 흐름을 보이면서 2분기 이후 성장세가 개선됐다며 "앞으로도 완만한 회복세를 이어갈 것으로 예상되나, 우리나라와 중국의 대미 무역 협상, 내수 회복 속도 등과 관련한 불확실성은 여전히 높은 상황"이라고 짚었다.

물가는 식료품 가격이 다소 높은 오름세를 나타낼 수 있다고 봤다. 다만 국제유가 안정세, 낮은 수요압력 등으로 소비자물가 상승률은 2% 내외의 안정적인 흐름을 이어갈 것이라는 전망이다.

이 총재는 "지난해 10월 이후 기준금리를 네 차례에 걸쳐 총 1.00%포인트(100bp) 인하했다"며 "향후에도 대내외 불확실성이 여전히 높은 만큼 경기와 물가, 금융안정 상황 등을 면밀히 점검하면서 통화정책을 운용해나갈 것"이라고 강조했다.

한편 한은은 상대적으로 어려움이 큰 취약부문을 지원하기 위해 금융중개지원대출 금리를 2.0%에서 1.0%로 낮췄다. 지난해 도입한 '중소기업 한시 특별지원' 프로그램 한도를 확대하고 기한도 연장했다. 이 총재는 "양방향 유동성 조절 체계 도입과 자금조정대출 제도 개편을 통해 통화정책의 유효성을 제고했으며 외환시장 구조 개선과 무위험지표금리(KOFR)의 정착 등 시장 인프라의 선진화를 지속 추진하고 있다"고 설명했다.





