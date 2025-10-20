본문 바로가기
인스파이어, 고규범 신임 대표 선임…"글로벌 경영 전문가"

김흥순기자

입력2025.10.20 08:30

P&G 등 다수 글로벌 기업 근무
12월1일 공식 취임…"고객 중심 운영"

인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 고규범 제이시스메디컬 사외이사를 새로운 최고경영자(CEO)로 선임했다고 20일 밝혔다.


고규범 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 신임 최고경영자(CEO). 인스파이어 제공

고규범 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 신임 최고경영자(CEO). 인스파이어 제공

고 신임 대표는 서울대 화학공학과를 나와 하버드 경영대학원에서 경영학 석사(MBA) 학위를 취득한 뒤 프록터앤갬블(P&G), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson), 스미스앤드네퓨(Smith & Nephew), 스트라이커(Stryker) 등 글로벌 소비재 및 헬스케어 기업에서 일했다. 이후 메디트(Medit) 대표이사로서 글로벌 성장을 주도했다. 지난해 11월부터는 미용의료기기 회사인 제이시스메디컬의 사외이사로 활동 중이다.

인스파이어 대표로는 오는 12월1일 공식 취임한다. 현 CEO인 첸 시 대표는 다음 달 말까지 직무를 수행하며 리더십 이양을 위해 신임 대표와 긴밀히 협력할 방침이다.


고 대표는 "한국뿐 아니라 글로벌 카지노 복합 리조트 업계에서 빠르게 성장 중인 인스파이어에 합류하게 돼 매우 기쁘다"며 "다양한 비즈니스 환경에서 얻은 국제적 경험과 고객 인사이트를 바탕으로 인스파이어의 우수한 인재들과 함께 혁신을 촉진하고, 고객 중심의 운영을 강화해 고객과 임직원, 이해관계자 모두에게 장기적인 가치를 제공하겠다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr


