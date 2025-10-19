[내일날씨]서울 아침 기온 5도…강원 산지 첫눈 예보

월요일인 20일 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 한 자릿수대로 떨어지고 바람이 강하게 불어 체감온도도 낮아지겠다.

아침 최저기온은 2∼15도, 낮 최고기온은 12∼22도로 예보됐다. 새벽부터 오전 사이 강원 북부 높은 산지(해발고도 1천200ｍ 이상)에는 비가 눈으로 바뀌어 내리면서 1㎝ 안팎의 첫눈이 오는 곳이 있겠다.

강원 영동은 새벽부터, 경북 동해안·경북 북동 산지는 오전부터, 경남권 동부는 늦은 오후부터 곳에 따라 비가 내리겠다. 예상 강수량은 강원 영동 10∼50㎜, 경북 북부 동해안·경북 북동 산지 5∼30㎜, 부산·울산·경남 동부 내륙·경북 남부 동해안·울릉도·독도 5㎜ 안팎이다.

일부 경기 내륙, 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전북 동부 높은 산지에 서리가 내리는 곳이 있겠고, 일부 경기 북부 내륙과 강원 북부 내륙·강원 산지에는 얼음이 어는 곳이 있겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼4.0ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼5.5ｍ, 서해 1.5∼4.0ｍ, 남해 1.0∼4.0ｍ로 예상된다.

다음은 20일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [구름많음, 구름많음] (5∼15) <20, 20>

▲ 인천 : [구름많음, 구름많음] (4∼14) <20, 20>

▲ 수원 : [구름많음, 구름많음] (4∼15) <20, 20>

▲ 춘천 : [흐림, 흐림] (7∼16) <30, 30>

▲ 강릉 : [흐리고 한때 비, 흐리고 비] (11∼13) <60, 80>

▲ 청주 : [맑음, 흐림] (6∼16) <10, 30>

▲ 대전 : [구름많음, 흐림] (5∼16) <20, 30>

▲ 세종 : [구름많음, 흐림] (5∼15) <20, 30>

▲ 전주 : [구름많음, 구름많음] (7∼17) <20, 20>

▲ 광주 : [구름많음, 구름많음] (8∼18) <20, 20>

▲ 대구 : [구름많음, 흐림] (10∼18) <20, 30>

▲ 부산 : [구름많음, 흐리고 한때 비] (15∼21) <20, 60>

▲ 울산 : [구름많음, 흐리고 비] (11∼18) <20, 60>

▲ 창원 : [구름많음, 구름많음] (12∼21) <20, 20>

▲ 제주 : [흐림, 구름많음] (15∼19) <30, 20>





