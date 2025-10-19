김용범 정책실장 "한미 관세협상, 실질적 진전…APEC 계기 타결 가능성"

김용범 정책실장, 19일 방미 후 귀국

"여전히 조율 필요한 쟁점, 추가 협상해야"

한미 관세협상 후속 논의를 위해 미국 워싱턴DC를 찾은 김용범 대통령실 정책실장(오른쪽)과 여한구 통성교섭본부장이 19일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김용범 정책실장이 관세 협상 후속 논의를 위해 미국을 방문하고 돌아온 뒤 "대부분의 쟁점에서 실질적인 진전이 있었다"고 말했다.

김 실장은 이날 공항에서 기자들을 만나 이같이 밝힌 뒤 "한미 양국이 매우 진지하고 건설적 분위기 속에서 협상에 임했다"며 "2시간이 훌쩍 넘는 공식 협의 외에 이어진 만찬 자리에서도 밀도 있는 대화를 주고받았다"고 전했다.

그러면서 "방미 전보다는 아시아태평양경제협력체(APEC)를 계기로 한 타결 가능성이 커졌다고 볼 수 있다"고 강조했다.

다만 김 실장은 "대부분 쟁점에서 상당한 의견 일치를 봤다"면서도 "여전히 조율이 필요한 쟁점 있다. 부처와 심도 있게 검토해서 우리 입장을 추가적으로 전달하고 협상해야 한다"고 설명했다.

김 실장은 3500억달러에 달하는 금액을 10년에 걸쳐 미국에 투자하는 방안을 묻는 말에는 "어떤 쟁점이 해결됐고 어떤 쟁점이 남았는지는 협상 진행 중이라 말하기 어렵다"고 답했다.

그러면서도 "대한민국이 감내 가능한 범위에서 상호호혜적인 프로그램이어야 한다는 내용에 대해서는 상당히 의견이 근접해가고 있다"고 언급했다.

한미 통화스와프와 관련해서는 "외환시장 미치는 충격을 논의하는 과정에서 나온 것"이라면서 "그 부분의 이해가 어느 정도 이뤄지고 있다"고 밝혔다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>