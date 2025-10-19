정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
[속보] 합참 "북한군 1명 오늘 군사분계선 넘어 귀순"
2025년 10월 19일(일)
"연봉 2억 줄게, 삼성·SK하닉 출신 환영"…대놓고 韓에 러브콜 보낸 '이 회사'
'광대가 매직으로 써 넣은 가짜'…삼성전자, 줄소송 당한 中TV 직격
위로금 5억에 자녀 학자금까지…희망퇴직에 실적 '휘청' LG유플러스
"차에서 뭐했냐?"…렌터카 블랙박스서 女아이돌 스킨십 보고 돈 뜯어낸 사장
'돈 다시 돈다'…아파트 타깃 규제에 시장선 벌써 '대장 오피스텔' 공유중
"애 둘 이상 낳으면 소득세 내지 마라"…출산장려금·육아보조금도 안 통하자 '특단대책'
"고객 돈으로 투자 수익 400억원"…스타벅스 선불금 6년간 2.6조
"걸을 때 수치스러운 소리 난다"…美서 집단소송 걸린 운동화
